Список опытного агронома: какие 6 цветов посадить рядом с гортензиями - они обожают кислый грунт

Гортензии - красавицы с характером. Многие садоводы долго не могут понять, почему соседи по клумбе то чахнут, то выпадают, хотя уход вроде бы правильный. Оказывается, дело не в удобрениях, а в совместимости.
Большинство обычных цветов любят нейтральную или щелочную почву, а гортензиям нужна кислая. Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала о растениях, которые уживаются с гортензией и любят кислую почву.
С кем хорошо
- Астильба - нежная и надежная. Любит ту же влажную кислую почву и полутень. Рядом с гортензиями смотрится так, будто всегда там росла.
- Бадан - крепыш с красивыми листьями на весь сезон. Ухода почти не просит, отлично идет в нижний ярус под кусты.
- Рододендроны и азалии - идеальная парочка, если места много. У них та же любовь к кислой земле и похожий уход. Только не сажайте впритык.
- Гейхера - беру ее ради листьев. Они дают классный контраст у подножия гортензий, и в кислой почве гейхера чувствует себя отлично.
- Папоротники - находка для тенистых мест. Им не нужно цветение, они красивы сами по себе, а с гортензиями создают ощущение прохладного лесного уголка.
- Верески и эрики - для более солнечных мест. Дают плотный ковер и красивы в межсезонье, но им нужно больше света, чем гортензиям.
А вот от чего стоит отказаться
Лаванда, гвоздика, большинство луковичных и все, кто любит щелочную почву. Первый сезон они еще могут радовать, а потом начнутся проблемы.
Простой совет
"Не меняйте кислотность ради одного капризного цветка. Подбирайте соседей с похожими требованиями. Кислый грунт - это не беда, а возможность собрать свою уникальную клумбу в саду", - подытожила Давыдова.
