При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Список опытного агронома: какие 6 цветов посадить рядом с гортензиями - они обожают кислый грунт

Опубликовано: 3 апреля 2026 15:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Идеальные соседи для гортензий на кислой почве

Гортензии - красавицы с характером. Многие садоводы долго не могут понять, почему соседи по клумбе то чахнут, то выпадают, хотя уход вроде бы правильный. Оказывается, дело не в удобрениях, а в совместимости.

Большинство обычных цветов любят нейтральную или щелочную почву, а гортензиям нужна кислая. Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала о растениях, которые уживаются с гортензией и любят кислую почву.

С кем хорошо

  1. Астильба - нежная и надежная. Любит ту же влажную кислую почву и полутень. Рядом с гортензиями смотрится так, будто всегда там росла.
  2. Бадан - крепыш с красивыми листьями на весь сезон. Ухода почти не просит, отлично идет в нижний ярус под кусты.
  3. Рододендроны и азалии - идеальная парочка, если места много. У них та же любовь к кислой земле и похожий уход. Только не сажайте впритык.
  4. Гейхера - беру ее ради листьев. Они дают классный контраст у подножия гортензий, и в кислой почве гейхера чувствует себя отлично.
  5. Папоротники - находка для тенистых мест. Им не нужно цветение, они красивы сами по себе, а с гортензиями создают ощущение прохладного лесного уголка.
  6. Верески и эрики - для более солнечных мест. Дают плотный ковер и красивы в межсезонье, но им нужно больше света, чем гортензиям.

А вот от чего стоит отказаться

Лаванда, гвоздика, большинство луковичных и все, кто любит щелочную почву. Первый сезон они еще могут радовать, а потом начнутся проблемы.

Простой совет

"Не меняйте кислотность ради одного капризного цветка. Подбирайте соседей с похожими требованиями. Кислый грунт - это не беда, а возможность собрать свою уникальную клумбу в саду", - подытожила Давыдова.

Ранее портал "Городовой" сообщал, чем подкормить пионы в апреле для их здоровья и пышного цветения.

