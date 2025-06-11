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Жизнь на окраине: что нужно знать перед покупкой квартиры в Мурино

Опубликовано: 11 июня 2025 17:03
Жизнь в Мурино
Жизнь на окраине: что нужно знать перед покупкой квартиры в Мурино
Городовой ру

Доступное жилье у метро — стоит ли соглашаться на компромиссы?

Мурино — один из самых активно застраиваемых районов Ленинградской области, расположенный в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Привлекательные цены на жилье и близость к метро «Девяткино» делают его популярным среди тех, кто ищет доступное жилье недалеко от города.

Но что на самом деле представляет собой жизнь в Мурино? На что чаще всего жалуются жители и кто выбирает этот район для жизни?

Взгляд со стороны профессионала

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская характеризует жизнь в Мурино как:

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор
«Жить в спящем городе, где много новостроек, мало зелени и пробок».

Ее слова подчеркивают основные проблемы района — интенсивную застройку, недостаток зелени и серьезные транспортные проблемы.

«Плюсы: доступная стоимость жилья, близость к метро, простор и тишина», — сказала эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Типичный житель Мурино: кто выбирает жизнь на окраине?

В основном в Мурино селятся молодые семьи и те, кто хочет жить в городе у метро, но Петербург по цене не могут себе позволить. Также в последнее время пожилые люди переезжают туда, при разъездах с детьми. Ценовая доступность и ощущение близости к городу привлекают разные категории населения. Главный фактор — доступность жилья.

Плюсы жизни в Мурино: за что его выбирают?

К основным преимуществам жизни в Мурино можно отнести:

  • Доступная стоимость жилья. Цены на квартиры в Мурино значительно ниже, чем в Санкт-Петербурге, что делает его привлекательным для тех, кто ограничен в бюджете. Это ключевой аргумент в пользу выбора Мурино.
  • Близость к метро. Станция метро «Девяткино» обеспечивает быстрое и удобное сообщение с Санкт-Петербургом.
  • Простор и тишина. По сравнению с центром Санкт-Петербурга, в Мурино больше свободного пространства и меньше шума. Это может быть важным для тех, кто устал от городской суеты.
  • Новые дома. В Мурино преобладает современная застройка с новыми домами и современными планировками.

Минусы жизни в Мурино: почему люди разочаровываются?

Недостатки жизни в Мурино, к сожалению, перевешивают его немногочисленные плюсы. К основным проблемам относятся:

  • Недостаток социальной инфраструктуры. В Мурино ощущается острая нехватка детских садов, поликлиник, школ и других социальных объектов. Очереди в детские сады и переполненные школы — серьезная проблема для молодых семей.
  • Плохая транспортная доступность. Пробки в часы пик делают поездки в Санкт-Петербург и обратно настоящим испытанием. Близость к метро не всегда спасает ситуацию.
  • Мало мест для отдыха на природе. В Мурино практически нет парков и скверов, что делает его непривлекательным для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Недостаток зелени — серьезный минус для многих.
  • Отсутствие рабочих мест. Большинству жителей Мурино приходится ездить на работу в Санкт-Петербург, что увеличивает время, проведенное в пути. Мало кто может найти работу рядом с домом.
  • Плохая экологическая обстановка. Близость к промзонам и интенсивное движение транспорта негативно сказываются на экологической обстановке в районе.

Жить в Мурино — это как жить в спящем городе, где практически нет развлечений и культурной жизни.

Работа в городе, жизнь в Мурино: компромисс или мучение?

Жители Мурино, которые работают в Санкт-Петербурге, часто выбирают его из-за доступного жилья и близости к метро. Но многие из них жалуются на то, что большую часть дня они проводят в дороге, а времени на семью и отдых практически не остается. Стоит ли экономия на жилье таких жертв?

Мурино – доступная мечта с горьким привкусом реальности

Мурино — это район, который привлекает доступными ценами на жилье и близостью к метро. Однако, перед тем, как принять решение о переезде сюда, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Недостаток социальной инфраструктуры, транспортные проблемы и отсутствие рабочих мест делают жизнь в Мурино непростой.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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