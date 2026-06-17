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Стакан воды и идеальная «змейка»: на улицах Петербурга выбирают лучшего водителя троллейбуса за полмиллиона

Опубликовано: 17 июня 2026 16:50
 Проверено редакцией
Стакан воды и идеальная «змейка»: на улицах Петербурга выбирают лучшего водителя троллейбуса за полмиллиона
Стакан воды и идеальная «змейка»: на улицах Петербурга выбирают лучшего водителя троллейбуса за полмиллиона
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В соревновании сойдутся 42 водителя из разных городов России.

На этой неделе проспект Юрия Гагарина в Петербурге превратился в необычный автодром. Вместо гоночных болидов здесь — многотонные троллейбусы.

В городе стартовал XXII Всероссийский конкурс профмастерства. Событие приурочили к красивой дате — 90-летию петербургского троллейбуса, сообщает "Деловой Петербург".

Битва за полмиллиона

В Петербург съехались 42 лучших водителя со всей страны. География впечатляет: от Калининграда до Владивостока. Все они — победители региональных этапов, так что за рулем настоящие асы.

Мотивация у участников серьезная. На кону не только почетное звание, но и призовой фонд в 500 тысяч рублей. Петербург представляют двое профи — Алексей Скворцов и Артём Пазухин.

Что должны уметь участники?

  • Ювелирное вождение: проехать «змейку», четко сдать назад и заехать в бокс.
  • Плавность хода: есть негласный тест со стаканом воды. Водитель должен ехать так, чтобы в салоне не пролилось ни капли. Это залог комфорта пассажиров.
  • Культура сервиса: судьи оценивают, как водитель объявляет остановки и общается с людьми.

90 лет «рогатому» другу

Первый троллейбус вышел на улицы Ленинграда в октябре 1936 года. Это была машина с деревянным каркасом и мягкими диванами. За 90 лет транспорт сильно изменился.

Сегодня Петербург — троллейбусная столица России. У нас самая большая сеть машин с автономным ходом.

Это те самые современные троллейбусы, которые могут опускать «рога» и ехать по районам, где нет проводов, как обычные электробусы. Соревнования продлятся до 19 июня.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Выборгском районе Петербурга появится новая прогулочная зона у озера.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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