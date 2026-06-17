Стакан воды и идеальная «змейка»: на улицах Петербурга выбирают лучшего водителя троллейбуса за полмиллиона

На этой неделе проспект Юрия Гагарина в Петербурге превратился в необычный автодром. Вместо гоночных болидов здесь — многотонные троллейбусы.
В городе стартовал XXII Всероссийский конкурс профмастерства. Событие приурочили к красивой дате — 90-летию петербургского троллейбуса, сообщает "Деловой Петербург".
Битва за полмиллиона
В Петербург съехались 42 лучших водителя со всей страны. География впечатляет: от Калининграда до Владивостока. Все они — победители региональных этапов, так что за рулем настоящие асы.
Мотивация у участников серьезная. На кону не только почетное звание, но и призовой фонд в 500 тысяч рублей. Петербург представляют двое профи — Алексей Скворцов и Артём Пазухин.
Что должны уметь участники?
- Ювелирное вождение: проехать «змейку», четко сдать назад и заехать в бокс.
- Плавность хода: есть негласный тест со стаканом воды. Водитель должен ехать так, чтобы в салоне не пролилось ни капли. Это залог комфорта пассажиров.
- Культура сервиса: судьи оценивают, как водитель объявляет остановки и общается с людьми.
90 лет «рогатому» другу
Первый троллейбус вышел на улицы Ленинграда в октябре 1936 года. Это была машина с деревянным каркасом и мягкими диванами. За 90 лет транспорт сильно изменился.
Сегодня Петербург — троллейбусная столица России. У нас самая большая сеть машин с автономным ходом.
Это те самые современные троллейбусы, которые могут опускать «рога» и ехать по районам, где нет проводов, как обычные электробусы. Соревнования продлятся до 19 июня.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Выборгском районе Петербурга появится новая прогулочная зона у озера.