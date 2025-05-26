Стартовали в Москве: в ГИБДД начали отправлять штрафы за смартфон

Теперь не получится смотреть на экран и рулить.

Московские автомобилисты столкнулись с новой реальностью — дорожные камеры начали массово фиксировать использование телефона за рулём. Уже вынесено более сотни штрафов на сумму 1500 рублей каждому.

Причина — камера «заметила» устройство в руке водителя, а значит, руль в этот момент был не под контролем обеими руками.

Система внедрена не только в Москве, но и в 30 точках Подмосковья. И хотя официально речь пока идёт о столичном регионе, нет сомнений, что при успешном «обкатывании» технология распространится на другие города-миллионники.

В первую очередь — на Санкт-Петербург, где уже давно установлены камеры нового поколения, способные различать даже отсутствие ремня безопасности или номерной знак, покрытый грязью.

Петербуржцы, привыкшие «на ходу» отвечать на сообщения или смотреть карту маршрута без подставки, рискуют скоро оказаться в числе нарушителей. Пока ещё водитель может взять в руки смартфон, чтобы, например, переключить музыку — и быть уверенным, что не попадёт под санкции. Но если практика Москвы покажет результат, за подобные действия в Северной столице тоже начнут приходить «письма счастья».

Формально речь идёт о повышении безопасности: разговор по телефону снижает внимание, а одно неосторожное движение может привести к аварии. Но, по мнению многих водителей, срабатывание камер на «предмет в руке» — это слишком жёсткая мера. Тем более, если учесть, что иногда телефон используется как навигатор, и его нельзя не коснуться в пути, отмечает Lenta.

Когда и в каком виде новшество дойдёт до Петербурга — вопрос времени. Но если вы на водительском сиденье, и в руке — не только руль, стоит задуматься: камеры могут это заметить.