Городовой / Общество / Стартовали в Москве: в ГИБДД начали отправлять штрафы за смартфон
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Стартовали в Москве: в ГИБДД начали отправлять штрафы за смартфон

Опубликовано: 26 мая 2025 08:32
водитель за рулем
Стартовали в Москве: в ГИБДД начали отправлять штрафы за смартфон
Фото: Городовой.ру

Теперь не получится смотреть на экран и рулить.

Московские автомобилисты столкнулись с новой реальностью — дорожные камеры начали массово фиксировать использование телефона за рулём. Уже вынесено более сотни штрафов на сумму 1500 рублей каждому.

Причина — камера «заметила» устройство в руке водителя, а значит, руль в этот момент был не под контролем обеими руками.

Система внедрена не только в Москве, но и в 30 точках Подмосковья. И хотя официально речь пока идёт о столичном регионе, нет сомнений, что при успешном «обкатывании» технология распространится на другие города-миллионники.

В первую очередь — на Санкт-Петербург, где уже давно установлены камеры нового поколения, способные различать даже отсутствие ремня безопасности или номерной знак, покрытый грязью.

Петербуржцы, привыкшие «на ходу» отвечать на сообщения или смотреть карту маршрута без подставки, рискуют скоро оказаться в числе нарушителей. Пока ещё водитель может взять в руки смартфон, чтобы, например, переключить музыку — и быть уверенным, что не попадёт под санкции. Но если практика Москвы покажет результат, за подобные действия в Северной столице тоже начнут приходить «письма счастья».

Формально речь идёт о повышении безопасности: разговор по телефону снижает внимание, а одно неосторожное движение может привести к аварии. Но, по мнению многих водителей, срабатывание камер на «предмет в руке» — это слишком жёсткая мера. Тем более, если учесть, что иногда телефон используется как навигатор, и его нельзя не коснуться в пути, отмечает Lenta.

Когда и в каком виде новшество дойдёт до Петербурга — вопрос времени. Но если вы на водительском сиденье, и в руке — не только руль, стоит задуматься: камеры могут это заметить.

Новости по теме
Штраф за платную парковку: могут ли взыскать с автомобилиста из Петербурга, если разметку на дороге замело Штраф за платную парковку: могут ли взыскать с автомобилиста из Петербурга, если разметку на дороге замело 17 марта 2025 08:32
Скоростные поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург: когда будут готовы первые составы Скоростные поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург: когда будут готовы первые составы 27 февраля 2025 17:16
«Поезд Москва – Санкт-Петербург»: вот четыре станции метро, которые вы встретите в обоих городах «Поезд Москва – Санкт-Петербург»: вот четыре станции метро, которые вы встретите в обоих городах 3 февраля 2025 12:01
В туалете не задерживайтесь: за что на трассе Москва-Петербург водителям приходят штрафы В туалете не задерживайтесь: за что на трассе Москва-Петербург водителям приходят штрафы 30 декабря 2024 16:03
Высыпали уже тонны: что делается в Санкт-Петербурге для безопасности дорог Высыпали уже тонны: что делается в Санкт-Петербурге для безопасности дорог 10 декабря 2024 14:16
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще