Стоит каждого потраченного рубля: где в Петербурге самая сочная, ароматная и правильная шаверма

Без картошки как в Москве, но с тем самым соусом.

Санкт-Петербург — город, где шаверма давно переросла статус простого стритфуда. Она стала настоящим символом, который объединяет людей разных возрастов и вкусов. Здесь каждый найдет свою идеальную шаверму — будь то классическая, приготовленная по всем канонам, или авторская с неожиданными ингредиентами.

В городе работают сотни точек, от маленьких киосков до уютных кафе и ресторанов. Легенды о шаверме на Литейном, где перекусывают даже полицейские, соседствуют с восторженными отзывами о необычных вкусах вроде мятной шавермы в Pita’s или палестинской из «Синдбада». Для ценителей необычных сочетаний есть шаверма с бататом от Lovash, а вегетарианцы оценят идеальный фалафель в «Шаверма Фалафель» или Cous-Cous.

Петербургская шаверма не только о вкусе, но и о культуре. Например, фудтраки 1FF готовят мясо прямо перед вами, подчеркивая свежесть и качество. А «Шаверма от мастера Шера» с мини-порциями стала любимым местом для тех, кто ценит легкость и баланс в блюде.

Этот список — не просто гид, это настоящее путешествие по вкусам города. Шаверма в Петербурге — это больше, чем еда, это гастрономическое приключение, которое соединяет историю, традиции и новые гастрономические тренды.