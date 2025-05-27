Городовой / Город / Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов под прицелом: как звезды «Битвы сильнейших» столкнулись с агрессивными поклонниками в Ленобласти
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов под прицелом: как звезды «Битвы сильнейших» столкнулись с агрессивными поклонниками в Ленобласти

Опубликовано: 27 мая 2025 10:04
Битва экстрасенсов, СНТ
Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов под прицелом: как звезды «Битвы сильнейших» столкнулись с агрессивными поклонниками в Ленобласти
Городовой ру/ кадр из шоу "Битва экстрасенсов"

Что заставило поклонников забираться на заборы и мешать съемкам любимого шоу?

Поклонники шоу «Битва экстрасенсов» помешали съемкам спин-оффа программы — «Битва сильнейших», которые проходили в городе Кировске, расположенном в Ленинградской области.

Инцидент вызвал переполох на съемочной площадке и привлек внимание местных жителей.

СНТ «Маяк»: место съемок и столкновения с фанатами

На территории СНТ «Маяк» появились люди, которые препятствовали работе съемочной команды. Конфликт достиг такого накала, что участники съемочной группы даже обращались за помощью в дежурную часть.

К счастью, конфликт удалось уладить без участия полиции. Однако инцидент показал, насколько агрессивными могут быть поклонники шоу.

Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов

По предварительным сведениям, в городе снимали новый эпизод второго сезона шоу. Как пишет «МК в Питере», в нем приняли участие звезды проекта — Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов. Именно ради этих экстрасенсов фанаты были готовы на все.

Фанаты на заборах: стремление увидеть кумиров

Поклонники часто приезжают на съемочную площадку программы. Они занимают несколько рядов и даже забираются на заборы, чтобы увидеть участников. Страстное желание увидеть своих кумиров толкнуло фанатов на неадекваттные действия.

Инцидент в Кировске показал, что популярность шоу «Битва экстрасенсов» может приводить к непредсказуемым ситуациям.

Новости по теме
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса 31 мая 2025 18:02
«Круизный хаб» раздора: новый причал в Карелии спровоцировал конфликт между туристами и местными жителями «Круизный хаб» раздора: новый причал в Карелии спровоцировал конфликт между туристами и местными жителями 22 мая 2025 17:31
У зумеров время не на рассвет, а на закат: поколению Z наступают на пятки фанаты «Сигма-бой» У зумеров время не на рассвет, а на закат: поколению Z наступают на пятки фанаты «Сигма-бой» 16 мая 2025 23:59
Охота на ведьм в России: запретят ли «Битву экстрасенсов» и что будет с эзотерикой Охота на ведьм в России: запретят ли «Битву экстрасенсов» и что будет с эзотерикой 30 апреля 2025 13:31
От мелкого хулиганства до уголовного дела. Что стоит знать, ввязываясь в дорожный конфликт — разбираем на примере случая в Петербурге От мелкого хулиганства до уголовного дела. Что стоит знать, ввязываясь в дорожный конфликт — разбираем на примере случая в Петербурге 30 апреля 2025 12:32
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».