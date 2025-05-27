Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов под прицелом: как звезды «Битвы сильнейших» столкнулись с агрессивными поклонниками в Ленобласти

Что заставило поклонников забираться на заборы и мешать съемкам любимого шоу?

Поклонники шоу «Битва экстрасенсов» помешали съемкам спин-оффа программы — «Битва сильнейших», которые проходили в городе Кировске, расположенном в Ленинградской области.

Инцидент вызвал переполох на съемочной площадке и привлек внимание местных жителей.

СНТ «Маяк»: место съемок и столкновения с фанатами

На территории СНТ «Маяк» появились люди, которые препятствовали работе съемочной команды. Конфликт достиг такого накала, что участники съемочной группы даже обращались за помощью в дежурную часть.

К счастью, конфликт удалось уладить без участия полиции. Однако инцидент показал, насколько агрессивными могут быть поклонники шоу.

Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов

По предварительным сведениям, в городе снимали новый эпизод второго сезона шоу. Как пишет «МК в Питере», в нем приняли участие звезды проекта — Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов. Именно ради этих экстрасенсов фанаты были готовы на все.

Фанаты на заборах: стремление увидеть кумиров

Поклонники часто приезжают на съемочную площадку программы. Они занимают несколько рядов и даже забираются на заборы, чтобы увидеть участников. Страстное желание увидеть своих кумиров толкнуло фанатов на неадекваттные действия.

Инцидент в Кировске показал, что популярность шоу «Битва экстрасенсов» может приводить к непредсказуемым ситуациям.