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Стрелки Петербурга: где искать самые красивые виды с открыток города на Неве

Опубликовано: 28 июля 2025 23:01
Стрелки Петербурга
Стрелки Петербурга: где искать самые красивые виды с открыток города на Неве
globallookpress/Serguei Fomine

Что такое стрелки и почему они так важны для Петербурга?

Согласно словарю, стрелка — это окончание острова в форме мыса, образованного при слиянии рек.

Петербург стоит на множестве островов, и его стрелки — это особенные места с богатой историей.

Стрелка Васильевского острова: легенда о кофейном подносе

На восточном мысе Васильевского острова располагались порт, биржа и торговые склады.

Архитектор Тома де Томон создал великолепный архитектурный ансамбль, включающий здание биржи, Ростральные колонны и гранитный спуск к воде.

Легенда гласит, что форму береговой линии архитектор придумал, увидев расстановку посуды на подносе с двумя чашками и кофейником.

Стрелка Заячьего острова: вид с открытки

Здесь в 1703 году Петр I заложил Петропавловскую крепость.

На стрелке разбит небольшой парк, где можно пропитаться исторической атмосферой и увидеть Дворцовую набережную и стрелку Васильевского острова — знаменитый “открыточный” вид.

Стрелка на Каменном острове: императорская резиденция

На восточном “носу” острова стоит Каменноостровский дворец, бывшая загородная резиденция Екатерины Великой.

Как пишет "Лахта Центр", сейчас там находится “Академия талантов”.

Западная стрелка на Елагином острове: закаты и графиня Самойлова

Когда-то это место часто затапливалось.

В 1826 году провели насыпные работы, и стрелка стала популярным местом для светских закатных вечеринок.

Легенда связывает это с графиней Юлией Самойловой, которая возмутилась запретом императора Николая I на ее экстравагантные салоны и “воткнула зонтик в песок”, объявив это место новой точкой сбора.

Так и случилось. Место стало популярным у местных аристократов.

Новую петербургскую достопримечательность прозвали на французский лад «пуанте» (pointe). Либо из-за формы мыса, либо из-за танцев. Точная причина неизвестна.

Сегодня со стрелки открывается вид на современный морской фасад Петербурга.

Восточная стрелка на Елагином острове: “Павильон под флагом”

Здесь, в 1820-х годах, архитектор Карл Росси построил “Павильон под флагом”, к которому швартовалась императорская лодка.

Стрелки Петербурга — это не просто географические объекты, а места, где история, архитектура и легенды переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.

Каждая стрелка рассказывает свою историю, открывает уникальные виды и позволяет прикоснуться к прошлому города на Неве.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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