Стрелки Петербурга: где искать самые красивые виды с открыток города на Неве

Согласно словарю, стрелка — это окончание острова в форме мыса, образованного при слиянии рек.
Петербург стоит на множестве островов, и его стрелки — это особенные места с богатой историей.
Стрелка Васильевского острова: легенда о кофейном подносе
На восточном мысе Васильевского острова располагались порт, биржа и торговые склады.
Архитектор Тома де Томон создал великолепный архитектурный ансамбль, включающий здание биржи, Ростральные колонны и гранитный спуск к воде.
Легенда гласит, что форму береговой линии архитектор придумал, увидев расстановку посуды на подносе с двумя чашками и кофейником.
Стрелка Заячьего острова: вид с открытки
Здесь в 1703 году Петр I заложил Петропавловскую крепость.
На стрелке разбит небольшой парк, где можно пропитаться исторической атмосферой и увидеть Дворцовую набережную и стрелку Васильевского острова — знаменитый “открыточный” вид.
Стрелка на Каменном острове: императорская резиденция
На восточном “носу” острова стоит Каменноостровский дворец, бывшая загородная резиденция Екатерины Великой.
Как пишет "Лахта Центр", сейчас там находится “Академия талантов”.
Западная стрелка на Елагином острове: закаты и графиня Самойлова
Когда-то это место часто затапливалось.
В 1826 году провели насыпные работы, и стрелка стала популярным местом для светских закатных вечеринок.
Легенда связывает это с графиней Юлией Самойловой, которая возмутилась запретом императора Николая I на ее экстравагантные салоны и “воткнула зонтик в песок”, объявив это место новой точкой сбора.
Так и случилось. Место стало популярным у местных аристократов.
Новую петербургскую достопримечательность прозвали на французский лад «пуанте» (pointe). Либо из-за формы мыса, либо из-за танцев. Точная причина неизвестна.
Сегодня со стрелки открывается вид на современный морской фасад Петербурга.
Восточная стрелка на Елагином острове: “Павильон под флагом”
Здесь, в 1820-х годах, архитектор Карл Росси построил “Павильон под флагом”, к которому швартовалась императорская лодка.
Стрелки Петербурга — это не просто географические объекты, а места, где история, архитектура и легенды переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.
Каждая стрелка рассказывает свою историю, открывает уникальные виды и позволяет прикоснуться к прошлому города на Неве.