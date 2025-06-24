Строительство второй очереди и жалобы на завышенные цены: как Пулково встречает свой День рождения

Намечены грандиозные планы, которые должны сделать аэропорт Северной столицы еще лучше.

Пулково — это не просто аэропорт, а настоящий символ Санкт-Петербурга, который в 2025 году отмечает 93 года с начала своей истории.

За это время он превратился из скромного аэродрома в один из крупнейших и самых современных аэропортов России, принимающий миллионы пассажиров и сотни тысяч рейсов ежегодно.

История с нуля и до наших дней

Все началось 24 июня 1932 года, когда на посадочную площадку Ленинградского аэропорта впервые приземлились два самолета из Москвы с пассажирами и почтой. Это был настоящий прорыв для того времени.

В 1936 году построили первое здание аэровокзала, которое после войны реконструировали. В 1973 году открылся новый пассажирский терминал и вторая взлетно-посадочная полоса. Тогда аэропорт получил свое современное название.

В 1986 году была проведена реконструкция международного терминала «Пулково-2», расширившая возможности аэропорта.

Современное развитие и масштабные проекты

С начала 2000-х Пулково начал активно меняться. В 2007 году был объявлен международный конкурс на проект нового терминала.

В 2015 году завершили первую очередь строительства — новый терминал с современными посадочными галереями, расширенными перронами, удобными подъездными путями и парковками.

Что дальше?

Сегодня Пулково — это современный хаб с отличным сервисом и передовыми технологиями. В 2025 году аэропорт принял около 300 тысяч пассажиров за время ПМЭФ.

Однако международный пассажиропоток пока не вернулся к докризисным показателям, а внутренний достиг предела роста. Поэтому развитие аэропорта продолжается.

Строительство второй очереди, которое ранее планировалось начать в 2025 году, перенесено на 2027 год и продлится до 2031 года.

Новый терминал позволит увеличить пропускную способность с нынешних 21 миллиона пассажиров до порядка 40 миллионов в год.

Проект разделен на три этапа: возведение новой посадочной галереи и расширение перронов, расширение инфраструктуры для международных рейсов и строительство нового терминала.

Инвестиции в развитие аэропорта оцениваются более чем в 200 миллиардов рублей, включая средства на строительство новой станции метро «Пулково». Подземку планируется провести именно к новому терминалу.

Текущие проблемы и меры контроля

Одной из актуальных тем остается ценообразование в аэропорту. Федеральная антимонопольная служба России поручила проверить Пулково на предмет необоснованного завышения цен на продукты и услуги в магазинах и ресторанах на территории аэропорта.

Ведомство уже получает обращения от пассажиров и готово применять меры при выявлении нарушений, сообщает Коммерсант.

Кроме того, в Пулково внедряются современные технологии для удобства пассажиров: например, пассажиры внутренних рейсов могут проходить зоны досмотра по биометрии, что ускоряет процесс и повышает безопасность.

Так Пулково встречает свой очередной День рождения: есть достижения и проблемы, но в то же время намечены пути их решения.