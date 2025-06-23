«Стройте вы метро и дороги»: петербуржцы обсуждают новый курорт у Финского залива

В Санкт-Петербурге готовится грандиозный проект — курорт «Санкт-Петербург Марина». Его проект представили на экономическом форуме.

Курорт обещает стать настоящей жемчужиной города на Неве и новым центром притяжения для туристов и жителей. Этот масштабный комплекс разместится в районе Горской бухты на берегу Финского залива.

Что это за курорт?

«Санкт-Петербург Марина» — это не просто набор отелей и пляжей, а настоящий туристический кластер площадью около 160 гектаров.

Главная «фишка» — крупнейшая в России и одна из крупнейших в Европе яхтенная марина, которая сможет одновременно принимать до 400 яхт в летний сезон и хранить более 1000 судов в зимнее время, пишет Деловой Петербург.

Курорт задуман как место, где море будет открыто для всех — без элитной закрытой застройки. Здесь появятся общественные парки, спортивные площадки, образовательные центры, а также культурные объекты.

Что построят?

Гостиницы на 7 тысяч номеров разного уровня — от трех до пяти звезд; Спортивный центр с бассейном, площадками для экстремальных видов спорта и искусственным тренировочным водоемом; Общественные пространства: парки, променад, каток и даже парк маяков; Культурно-развлекательные объекты: киностудия, музеи, рестораны и кафе; Современная транспортная и инженерная инфраструктура, включая новые дороги и тоннельный канализационный коллектор.

Все это позволит не только комфортно отдыхать, но и работать, учиться и заниматься спортом в одном месте.

Инвестиции и сроки

Общий объем вложений в проект составляет около 230–250 миллиардов рублей. Из них примерно 165 миллиардов — частные инвестиции, в числе ключевых инвесторов — «Газпромбанк» и Яхт-клуб Санкт-Петербурга.

Оставшаяся часть — средства федерального и городского бюджета, которые пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Планируется, что ключевые объекты курорта будут построены к 2030 году. Уже сейчас утверждён проект планировки территории, и начались общественные обсуждения.

Что думают местные жители?

Петербуржцы неоднозначно отреагировали на такую идею, ведь в городе есть другие проблемы, которые требуют решения.

«Стройте вы метро и дороги»;

«Если там народу будет как на Невском, то без разницы будет он или нет, все равно не поеду толкаться»;

«Сначала Приморское шоссе расширьте, а то и так любое ДТП или ремонт провоцируют многокилометровые пробки. А еще 2 «кукурузины» и курорт в Сестрорецке делать хотят. Ведь уже был наглядный пример, Кронштадт, где люди больше года стояли в нескончаемых пробках», — пишут в соцсети.

Кроме того местные жители сомневаются, что такой курорт подходит для Петербурга, ведь климат для использования яхт круглый год не совсем подходящий.

«Ну какой курорт на широте Магадана? На улице 19 июня, а температура воздуха всего +14, как в октябре и льет дождь. Курорты надо строить на широте Краснодара»;

«Это в Узбекистане сделают. А не у нас», — пишут петербуржцы.

Создатели курорта считают, что до сих пор Петербург ассоциировался в первую очередь с культурой и историей, а появление современного всесезонного курорта может изменить представление о городе, как о месте для отдыха.