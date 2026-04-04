Стручки без единого червячка: горошины крупные и сочные — без мерзких дырок и "домиков"
Стручки без единого червячка: горошины крупные и сочные — без мерзких дырок и "домиков"

Опубликовано: 4 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как вырастить горох так, чтобы в стручках не поселилось ни одного червячка

Свежий зеленый горох, только что собранный с грядки - любимое лакомство взрослых и детей. Как же здорово с приятным хрустом разрывать две части стручка и, не даже не касаясь руками, извлекать сочные крупные сладкие горошины прямо зубами! Это настоящее летнее удовольствие! Правда, все впечатление может испортить белый мерзкий червячок, поселившийся в стручке и сожравший половину ягод. Можно ли высадить горох так, чтобы в стручках не заводились паразиты? Можно! О том, как это сделать, рассказывает автор дзен-канала "Моя успешная дача".

Чаще всего горох атакует гороховая зерновка. Это жук, который откладывает яйца на культуру, когда на ней формируются стручки. Еще один распространенный любитель полакомиться горохом - гороховая плодожорка, представляющая собой бабочку, личинки которой проникают в стручок и становятся его жителями. Обе личинки выглядят как белые толстые червячки - не самое приятное зрелище при поедании гороха.

Автор блога рассказал, как не допустить появления червяков в стручках гороха. Химию лучше не использовать, ведь горох идет на еду. Лучше воспользоваться более щадящими методами, в частности народными средствами. Обработать бобовую культуру можно отваром полыни. Приготовить средство можно так:

  1. Высушенную траву полыни в количестве 800 г залейте 10 л воды.
  2. Прокипятите в течение 30 минут, остудите, процедите.
  3. Разведите с водой в пропорциях 1:2 и перелейте средство в пульверизатор.
  4. Обработайте посадки отваром полыни.

Жуки и бабочки, которые разводят личинок в горохе, не переносят аромата полыни, а потому и близко не подлетят к грядке с горохом, а значит ваши стручки будут содержать только цельные вкусные горошины без намека на гадкого ползучего соседа.

Ранее "Городовой" рассказывал, как на весь сезон забыть о живучих сорняках вдоль забора: надежные методы от деда Егора.

Анна Леонова
