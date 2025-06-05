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Дрожжи в твороге «Экомилк»: Россельхознадзор раскрыл новые случаи фальсификации продуктов в магазинах Петербурга

Опубликовано: 5 июня 2025 17:32
фальсификат, просрочка
Дрожжи в твороге «Экомилк»: Россельхознадзор раскрыл новые случаи фальсификации продуктов в магазинах Петербурга
globallookpress/ Elena Mayorova

Почти 400 кг «просрочки» изъяли из магазинов Петербурга и Ленобласти.

Россельхознадзор изъял и уничтожил почти 400 кг некачественных продуктов из магазинов Петербурга и Ленобласти. Грубые нарушения нашли при проверке товаров животного происхождения. Подробности сообщили на сайте ведомства.

Нарушения в 11 торговых точках: Нет документов — нет доверия

Инспекторы нагрянули в одиннадцать торговых точек, где выявили в том числе отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. В результате с прилавков убрали небезопасные сыры, масло, мясные полуфабрикаты, тушки цыплят, молоко, сгущенку и другие продукты.

«Восторг» обернулся разочарованием: Какие магазины попали под раздачу?

Предписания о нарушениях вынесены в отношении ООО «Восторг 53», ООО «Маяк», ООО «Украинец», ООО «Восторг 76». Полки их магазинов опустели на 360 килограммов потенциально небезопасной продукции, все изъятое будет утилизировано.

Фальсификат в «Маяке»: Творог с сюрпризом

Кроме того, сотрудники ведомства внепланово проверили магазины сети «Маяк». Исследование показало, что там торгуют фальсификатом ряда продукции, а в составе творога «Экомилк» зафиксировали переизбыток дрожжей.

Россельхознадзор продолжает борьбу с некачественной продукцией в магазинах Петербурга и Ленобласти.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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