Дрожжи в твороге «Экомилк»: Россельхознадзор раскрыл новые случаи фальсификации продуктов в магазинах Петербурга

Россельхознадзор изъял и уничтожил почти 400 кг некачественных продуктов из магазинов Петербурга и Ленобласти. Грубые нарушения нашли при проверке товаров животного происхождения. Подробности сообщили на сайте ведомства.
Нарушения в 11 торговых точках: Нет документов — нет доверия
Инспекторы нагрянули в одиннадцать торговых точек, где выявили в том числе отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. В результате с прилавков убрали небезопасные сыры, масло, мясные полуфабрикаты, тушки цыплят, молоко, сгущенку и другие продукты.
«Восторг» обернулся разочарованием: Какие магазины попали под раздачу?
Предписания о нарушениях вынесены в отношении ООО «Восторг 53», ООО «Маяк», ООО «Украинец», ООО «Восторг 76». Полки их магазинов опустели на 360 килограммов потенциально небезопасной продукции, все изъятое будет утилизировано.
Фальсификат в «Маяке»: Творог с сюрпризом
Кроме того, сотрудники ведомства внепланово проверили магазины сети «Маяк». Исследование показало, что там торгуют фальсификатом ряда продукции, а в составе творога «Экомилк» зафиксировали переизбыток дрожжей.
Россельхознадзор продолжает борьбу с некачественной продукцией в магазинах Петербурга и Ленобласти.