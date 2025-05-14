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Такой маршрут точно не наскучит: как за один день посмотреть главные места Петербурга

Опубликовано: 14 мая 2025 10:33
Петергоф
Такой маршрут точно не наскучит: как за один день посмотреть главные места Петербурга
globallookpress/ NGYNA

Начинать лучше с самого сердца Северной столицы.

Конца и края нет достопримечательностям в Петербурге. Чтобы обойти хотя бы их небольшую часть, нужно много времени. Однако есть маршрут, который позволит за день охватить самые интересные локации. Его повторять можно снова и снова, ведь он никогда не наскучит.

С чего начать?

Лучше всего начать прогулку с Дворцовой площади, ведь это сердце Петербурга и одна из самых красивых площадей в мире. Здесь стоит Александровская колонна — грандиозный памятник победе России над Наполеоном. Вокруг площади находятся Зимний дворец и Эрмитаж. Для того, чтобы посетить музей, нужно выделять отдельный день, ведь он огромен.

Историческое начало города

Далее стоит отправиться на Заячий остров, где расположена Петропавловская крепость - первое строение Петербурга. Здесь можно увидеть Петропавловский собор с золотым шпилем, музей космонавтики, а также знаменитый Домик Петра I, в котором жил основатель города. На набережной крепости стоит и легендарный крейсер «Аврора», который теперь — музей и символ революции 1917 года, передает Петербург Центр.

Прогулка по Невскому проспекту и окрестностям

После крепости можно вернуться в центр и неспешно пройтись по Невскому проспекту — главной улице Петербурга. Здесь много интересного: Казанский собор, Медный всадник, Исаакиевский собор с его грандиозным куполом. По пути можно заглянуть в уютные дворики или посидеть в кафе. Также стоит пройтись по набережным Фонтанки и Мойки, где расположены красивые дворцы и музеи.

Водная прогулка

Это отличное решение: дополнить пешую прогулку можно водной экскурсией по рекам и каналам. Так можно увидеть город с другого ракурса — мосты, набережные, панорамы исторического центра. Круизы обычно длятся около полутора часов и позволяют расслабиться, любуясь красотами Северной столицы.

Итоговый маршрут

Так, за один день можно охватить много интересных мест в Петербурге. Именно такой маршрут можно повторять снова и снова, ведь это классика, которая, как известно, не стареет, а с каждым разом, прогуливаясь по этим местам, можно открыть для себя что-то новое.

Конечно же, Петербург — город, где достаточно интересных и необычных мест, этот город хочется изучать глубже. Но не стоит забывать и о главных его местах, которые с каждым годом привлекают все больше туристов.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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