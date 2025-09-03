Городовой / Город / Эпичное из Ленобласти: как полицейские спасли жизнь матери и малыша
Эпичное из Ленобласти: как полицейские спасли жизнь матери и малыша

Опубликовано: 3 сентября 2025 23:59
помощь рожающей
Эпичное из Ленобласти: как полицейские спасли жизнь матери и малыша
globallookpress/ Vladimir Baranov

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники ДПС оказали экстренную помощь беременной женщине, доставив ее в больницу под сиренами.

У 40-летней жительницы поселка Сельцо начались роды. Ее муж обратился за помощью к сотрудникам ДПС, оказавшимся поблизости.

Состояние женщины осложняло ситуацию, требовалось срочное вмешательство.

Мгновенная реакция

Инспекторы немедленно отреагировали на просьбу о помощи, включив проблесковые маячки и сирены.

Включенные сирены и тапка в пол — помогли экстренно доставить женщину до больницы, — пишет Mash на Мойке под опубликованным роликом.

Семья в безопасности

На данный момент жизни женщины и ее будущего седьмого ребенка вне опасности.

Этот случай стал примером оперативной работы сотрудников ДПС и их готовности прийти на помощь в чрезвычайной ситуации.

Автор:
Ксения Пронина
Город
