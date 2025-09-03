Эпичное из Ленобласти: как полицейские спасли жизнь матери и малыша

У 40-летней жительницы поселка Сельцо начались роды. Ее муж обратился за помощью к сотрудникам ДПС, оказавшимся поблизости.
Состояние женщины осложняло ситуацию, требовалось срочное вмешательство.
Мгновенная реакция
Инспекторы немедленно отреагировали на просьбу о помощи, включив проблесковые маячки и сирены.
Включенные сирены и тапка в пол — помогли экстренно доставить женщину до больницы, — пишет Mash на Мойке под опубликованным роликом.
Семья в безопасности
На данный момент жизни женщины и ее будущего седьмого ребенка вне опасности.
Этот случай стал примером оперативной работы сотрудников ДПС и их готовности прийти на помощь в чрезвычайной ситуации.