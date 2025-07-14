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Закрытые станции и двери не в ряд: главная причина отсутствия сквозных вагонов в петербургской подземке

Опубликовано: 14 июля 2025 14:32
петербургское метро
Закрытые станции и двери не в ряд: главная причина отсутствия сквозных вагонов в петербургской подземке
globallookpress/Maksim Konstantinov

Разгадка лежит на поверхности.

Поезда со сквозным проходом, которые уже курсируют в московском метро, не появятся в петербургской подземке из-за особенностей конструкции станций.

Закрытые станции: главная причина

Поезда со сквозным проходом не ходят в подземке Петербурга из-за ее закрытых станций.

Расположение дверей в таких вагонах не совпадает с расположением дверей на станциях метро закрытого типа.

Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

«Это технологический вопрос. Сквозные поезда не могут ездить через станции закрытого типа из-за другого расположения дверей. Людям некуда будет выходить», — сказал чиновник в беседе с АиФ.

Сквозные поезда: увеличение вместимости

Сквозные поезда начали ходить под землей в столице страны в 2015 году. За счет создания сквозного прохода вместимость такого поезда возрастает на 15% (приблизительно 200 новых мест).

Однако такие проходы, по некоторым данным, не одобрили в метрополитене — из соображений безопасности и по техническим соображениям.

Особенности петербургского метро

Особенности конструкции станций петербургского метро, в частности, закрытый тип, делают невозможным использование поездов со сквозным проходом.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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