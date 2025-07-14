Закрытые станции и двери не в ряд: главная причина отсутствия сквозных вагонов в петербургской подземке

Поезда со сквозным проходом, которые уже курсируют в московском метро, не появятся в петербургской подземке из-за особенностей конструкции станций.
Закрытые станции: главная причина
Поезда со сквозным проходом не ходят в подземке Петербурга из-за ее закрытых станций.
Расположение дверей в таких вагонах не совпадает с расположением дверей на станциях метро закрытого типа.
Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.
«Это технологический вопрос. Сквозные поезда не могут ездить через станции закрытого типа из-за другого расположения дверей. Людям некуда будет выходить», — сказал чиновник в беседе с АиФ.
Сквозные поезда: увеличение вместимости
Сквозные поезда начали ходить под землей в столице страны в 2015 году. За счет создания сквозного прохода вместимость такого поезда возрастает на 15% (приблизительно 200 новых мест).
Однако такие проходы, по некоторым данным, не одобрили в метрополитене — из соображений безопасности и по техническим соображениям.
Особенности петербургского метро
Особенности конструкции станций петербургского метро, в частности, закрытый тип, делают невозможным использование поездов со сквозным проходом.