Телеграм на связи, но без картинок: у российских пользователей зависают фото и видео при загрузке

В последние часы пользователи мессенджера Telegram из разных регионов России столкнулись с перебоями в работе приложения. На протяжении часа система мониторинга сбоев зафиксировала порядка 100 жалоб, при этом большинство обращений связано с задержками при загрузке фотографий и видеозаписей.
Нарушения были отмечены преимущественно в таких областях, как Новосибирская, Кемеровская, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, некоторые пользователи рассказывали о невозможности воспроизвести голосовые сообщения. Основная часть сложностей пришлась на мобильные устройства, использующие операционную систему Android.
Всего за сутки по всей стране поступило 505 обращений по поводу подобных трудностей в работе сервиса. Пользователи подробно описывали свои проблемы в социальных сетях, отмечая повторяющиеся задержки при передаче контента. Сейчас характерные сбои наблюдаются у разных операторов связи, единый источник неполадок не назван.
- Общее количество жалоб за день — 505
- Около 100 сообщений о сбоях за последний час