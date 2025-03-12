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В Парголово наконец-то стало светло: на десяти улицах появилось освещение

12 марта 2025 20:02
Мужчина, фонарь
В Парголово наконец-то стало светло: на десяти улицах появилось освещение
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Фонари в поселке установили впервые.

Жители Парголово теперь могут чувствовать себя безопаснее в темное время суток — в поселке впервые появилось наружное освещение на десяти улицах.

Яркие фонари теперь горят на Заманиловской, Вятской, Невьянской, Спасской, Вологодской, Томской, Норильской, Енисейской, Кабаловской улицах, а также в 1-м переулке.

Что изменилось?

Установили 214 новых опор
Заменили 217 фонарей на современные светодиодные
Проложили 261 метр кабельной линии
Смонтировали более 8 тысяч метров проводов

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, это важный шаг к формированию комфортной городской среды. Новое освещение не только добавит уюта поселку, но и сделает улицы безопаснее. Особенно это важно для пешеходов, ведь теперь освещены подходы к детскому саду, спортивному клубу и другим социальным объектам.

Что дальше?

В 2025 году в Выборгском районе продолжат улучшать освещение. Запланирована реконструкция фонарей на Дрезденской и Политехнической улицах, а также массовая замена устаревших натриевых фонарей на современные светодиодные. До конца года 1600 старых фонарей заменят на новые.

Парголово уже сделало шаг к комфорту и безопасности. Теперь остается дождаться, когда на очереди будут и другие районы города, сообщает Смольный.

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Автор:
Максакова Яна
Город Санкт-Петербург
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