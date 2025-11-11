Городовой / Город / Тишина на линии по требованию ФСБ: российских операторов обяжут отключать связь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смольный раскрыл зимнее «меню» для дорог: чем и как будут укрощать гололёд Город
Юбилейных «Подорожников» всего 50 тысяч: кому достанется память о 70-летии петербургского метро? Город
Советский «золотой» рубль: почему пенсионеры СССР жили лучше, чем россияне сегодня Общество
Росчерк святого: автограф Иоанна Кронштадтского выставлен на продажу Город
«Без контроля питания никакого эффекта»: почему «жиротряс» не заменит спорт и диету Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Тишина на линии по требованию ФСБ: российских операторов обяжут отключать связь

Опубликовано: 11 ноября 2025 06:00
Тишина на линии по требованию ФСБ: российских операторов обяжут отключать связь
Тишина на линии по требованию ФСБ: российских операторов обяжут отключать связь
Городовой ру

Оператор освобождается от ответственности за невыполнение договора, если это вызвано исполнением требований специальных служб.

Правительство рассматривает поправки, в соответствии с которыми операторы связи смогут приостанавливать предоставление услуг по указанию Федеральной службы безопасности, сообщают «Ведомости».

Комиссия при правительстве, занимающаяся законопроектами, уже поддержала данный документ.

Главная цель нововведений — защита граждан и государства от новых угроз в области безопасности. В законопроекте такие ситуации обозначены общими формулировками, а конкретные случаи будут зафиксированы в специальных нормативных актах, утверждаемых президентом или правительством.

Кроме того, если обязательства перед абонентами не выполняются из-за распоряжений спецслужб, операторы освобождаются от ответственности.

Согласовательные процедуры затронули несколько ведомств: МВД, Федеральная служба безопасности, министерство экономического развития, а также Роспотребнадзор участвовали в обсуждении.

Помимо этого, документ был рассмотрен Министерством юстиции, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, а также государственно-правовым управлением администрации президента.

Ранее сообщалось, что оператор мобильной связи был привлечён к ответственности за то, что пропустил вызов телефонного мошенника.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью