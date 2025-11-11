Тишина на линии по требованию ФСБ: российских операторов обяжут отключать связь

Правительство рассматривает поправки, в соответствии с которыми операторы связи смогут приостанавливать предоставление услуг по указанию Федеральной службы безопасности, сообщают «Ведомости».
Комиссия при правительстве, занимающаяся законопроектами, уже поддержала данный документ.
Главная цель нововведений — защита граждан и государства от новых угроз в области безопасности. В законопроекте такие ситуации обозначены общими формулировками, а конкретные случаи будут зафиксированы в специальных нормативных актах, утверждаемых президентом или правительством.
Кроме того, если обязательства перед абонентами не выполняются из-за распоряжений спецслужб, операторы освобождаются от ответственности.
Согласовательные процедуры затронули несколько ведомств: МВД, Федеральная служба безопасности, министерство экономического развития, а также Роспотребнадзор участвовали в обсуждении.
Помимо этого, документ был рассмотрен Министерством юстиции, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, а также государственно-правовым управлением администрации президента.
Ранее сообщалось, что оператор мобильной связи был привлечён к ответственности за то, что пропустил вызов телефонного мошенника.