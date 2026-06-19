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Тишина в 6 утра и минус 53 тонны CO2: электромусоровозы обживают петербургские дворы

Опубликовано: 19 июня 2026 01:49
 Проверено редакцией
Тишина в 6 утра и минус 53 тонны CO2: электромусоровозы обживают петербургские дворы
Тишина в 6 утра и минус 53 тонны CO2: электромусоровозы обживают петербургские дворы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Новые мусоровозы отличаются компактностью и пониженным уровнем шума.

Утро в центре Петербурга обычно начинается не с кофе, а с грохота мусоровоза под окном. Но скоро всё изменится. На улицы города выехали первые электрические мусоровозы.

Это не просто замена старых машин, а настоящий гаджет на колесах, который сделает жизнь в центре комфортнее.

Что это за техника?

Впервые эти машины показали весной на форуме «Экология большого города», сообщает пресс-служба Смольного. Теперь они перешли от выставок к реальной работе.

Пока это пилотный проект, и тестируют его в центральных районах.

Главная фишка новых машин — их размер и двигатель. Они компактные, что очень важно для узких дворов-колодцев и заставленных машинами улочек.

Там, где огромный «Камаз» будет буксовать и перекрывать движение, электрокар проедет без проблем.

Тишина и чистый воздух

Самое заметное отличие для нас с вами — это отсутствие шума. Электромусоровоз работает почти бесшумно. Больше никакого рева двигателя в 6 утра, когда коммунальщики приезжают за баками.

С экологией тоже всё серьезно. Одна такая машина заменяет обычный грузовик и тем самым избавляет город от 53 тонн углекислого газа в год.

А хватит ли заряда?

Многих волнует вопрос: не застрянет ли такая машина посреди улицы с разряженной батареей? Дополнительные данные показывают, что современные электромусоровозы рассчитаны на полноценную рабочую смену — это около 150–200 км пробега.

Заряжаются они ночью в парках, когда нагрузка на электросети минимальна.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на улицах Петербурга выбирают лучшего водителя троллейбуса.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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