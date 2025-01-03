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Почему нельзя долго держать елку дома и куда ее деть

3 января 2025 09:32
Только не говорите, что выбросите 8 марта: почему нельзя долго держать елку дома и куда его деть
Почему нельзя долго держать елку дома и куда ее деть
Vadim Akhmetov/URA.RU /Global Look Press

В мусорный бак — не вариант.

Расставаться с красавицей, которая напоминает о чудесном празднике, тяжело. Но не держать же ее до марта в квартире. Через время дерево начинает осыпаться, а это лишняя уборка, и выделяет смолы, которые подолгу не стоит вдыхать. Так когда лучше всего убирать елку и украшения

Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. С практической точки зрения, настоящая рождественская елка начинает высыхать через пять недель, и после этого становится пожароопасной.

Можно ориентироваться на традиции. Католики обычно оставляют украшенную елку в доме до 7 января, завершив 12-дневные праздники после Рождества. После праздника Богоявления, или Крещения, дерево выбрасывают. Православные же отмечают Крещение 19 января, и именно эти выходные — хорошее время, чтобы снять украшения и попрощаться с елкой.

Самый простой вариант — просто отнести елку на мусорку. Однако эксперты не советуют поступать именно так. Если елка попадает на свалку или выбрасывается на обочину, то при разложении она выделяет метан. Экологи настоятельно призываем сдавать живые елки на утилизацию, пишет источник.

Куда отнести дерево? В большинстве российских городов с начала января начинают работать специальные пункты для сбора новогодних деревьев. Их адреса всегда можно уточнить на сайтах администраций.

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Автор:
Максакова Яна
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