Топ-5 нудистских пляжей Краснодарского края: мало людей, нет мусора и теплая вода

Немало россиян предпочитают отдыхать на нудистских пляжах. И дело не только в равномерности загара, но и в единении с природой. Вот четыре лучших пляжа Краснодарском края, где можно позагорать и искупаться голышом.

Село Дивноморское, Геленджик

Найти нудистскую зону здесь очень просто. Нужно добраться до центрального входа на пляж «Факел», а после повернуть направо. Через несколько метров вы заметите указатель с традиционным для нудистских пляжей слоганом: «Оставь одежду, всяк сюда входящий» — отсюда и начинается пустынная полоса галечного пляжа. Сам он здесь не очень-то обустроен и приспособлен для отдыха, зато вода очень чистая.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кабардинка, Геленджик

Это, скорее, просто дикий пляж, на котором люди часто загорают голышом. Он расположен за мысом Дооб и находится за ограждениями, благодаря чему скрыт посторонних глаз и весьма малолюден. При этом в сезон здесь собирается достаточное количество отдыхающих, так что место пользуется популярностью.

Абрау-Дюрсо, Новороссийск

В Абрау-Дюрсо можно отправиться не только ради экскурсий по виноградникам, но и в том случае, если вы хотите попробовать позагорать без лишних атрибутов в виде купальника или плавок. В четырех километрах от центрального пляжа находится озеро Малый Лиман, а поблизости вдоль побережья расположился пляж «Диана», где любят загорать нудисты. Ищите его за смотровой площадкой, с восточной стороны бухты.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Солоники, Сочи

Дикий нудистский пляж растянулся на 500 метров, а находится он недалеко от поселка Лазаревское. Пляж очень чистый, а наплыв туристов здесь совсем не большой. При этом тут очень чисто и на побережье, и в самом море. Никаких рабочих тут нет — порядок поддерживается самими отдыхающими.

Большой Утриш, Анапа

Здесь практически отсутствует какая-либо инфраструктура, что делает это место идеальным для тех, кто хочет слиться с природой. Тут даже есть своя достопримечательность — водопад Жемчужный. А еще здесь расположились четыре лагуны, в третьей из них как раз и находится сам пляж.

В Сети можно встретить немало восторженных отзывов от тех, кто отдыхал на Утрише. Вот что говорят побывавшие там туристы:

«‎Впервые окунулся в атмосферу морского палаточного отдыха, неотягощенного какой-либо одеждой на теле большинства отдыхающих. Было ново, весело, интересно. Удалось сломать некоторые личные стереотипы» ,

, «‎Это нужно видеть и ощущать, все слова — напрасны. Вокруг Анапы невероятно красиво, Утриш нужно посетить обязательно».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru