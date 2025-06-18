В тени неприступных вершин: где разбить палатку, искупаться в чистом озере и найти компанию единомышленников на Треугольном озере

Озеро Треугольное в Светогорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области знаменито крупным скальным массивом, расположенным недалеко от границы с Финляндией в верхней части Карельского перешейка.

Что привлекает сюда туристов и почему это место так популярно у любителей активного отдыха?

Полюбоваться синей гладью и погулять по тропинкам

Сюда приезжают, чтобы отдохнуть, полюбоваться синей озерной гладью. Местность изрезана тропинками, что идеально подходит для пеших прогулок.

Пограничная зона: необходим пропуск, оформленный через Госуслуги

Треугольное озеро, скалы, парк Лиетлахти находятся в пограничной зоне, поэтому для пребывания на этой территории нужен пропуск (оформляется через Госуслуги).

Активный отдых и захватывающий экстрим

Одним из мест Ленинградской области, которое представляет немалый интерес для всех любителей активного отдыха, захватывающего экстрима и незабываемого времяпрепровождения в условиях дикой природы, является Треугольное озеро.

Уникальности этому месту придают скальные массивы, превратившиеся за несколько последних лет в настоящую Мекку для любителей скалолазания. Идеальное место как для уже опытных покорителей вершин, так и для новичков.

Как пишет peterburg.center, каждого ждет красивый пейзаж и множество интересных трасс для активного отдыха разного уровня сложности. Причем, потенциал этого района невероятно огромен.

Тут для скалолазания все условия: скальные массивы с кучей пробитых трасс и еще больше пока что не пробитых; сложность трасс от 5а до 8с — все трассы интересные и разнообразные; большое количество мест под стоянки; никаких проблем с водой; всегда есть отличная компания — любителей скалолазания.

Палатки, кемпинг и Лиетлахти

Отдохнуть на озере можно на специальных стоянках, прихватив с собой палатки, или арендовать место в кемпинге или в центральном доме природно-этнографического парка Лиетлахти, который образует с озером единый комплекс для отдыха.

Рыбалка на Треугольном озере

Для рыбаков в этом водоеме главным трофеем будет щука. Зубастая, может, и не исполняет желания, но ее вес достигает нескольких килограммов. Лучший улов можно поймать ближе к осени, когда становится прохладнее. Кроме щуки, рыбаки сюда приезжают за окунем и лещом.

Чистое озеро и тени скал

Здесь в тени высоких скал скрывается чистое озеро, рядом с которым можно разбить палатку и отлично отдохнуть. Можно купаться, загорать или релаксировать в тишине.

Как добраться: Путь через Выборг и Светогорск

До Выборга ехать любыми путями — на поезде/электричке/автобусе: от Санкт-Петербурга метро «Парнас» и «Девяткино». От Выборга в направлении Светогорск / Иматра. Автобус на Светогорск ходит несколько раз в сутки. Можно добраться на велосипеде 40 км.

Что нужно учесть при планировании поездки на озеро Треугольное

Оформить пропуск. Озеро находится в пограничной зоне, поэтому для посещения необходимо оформить пропуск через Госуслуги.

Подготовить автомобиль. Дорога до озера может быть сложной, поэтому лучше ехать на автомобиле с высоким клиренсом.

Выбрать место для отдыха и забронировать место в кемпинге.

Подготовить снаряжение для скалолазания.

Взять с собой средства защиты от комаров и клещей.

Озеро Треугольное — это уникальное место в Ленинградской области, которое сочетает в себе красоту природы, возможности для активного отдыха и интересную историю.