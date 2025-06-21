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Трудоустройство и хорошая зарплата гарантированы: Минтруд назвал «респектабельные» ВУЗы Петербурга

Опубликовано: 21 июня 2025 17:03
выпускник
Трудоустройство и хорошая зарплата гарантированы: Минтруд назвал «респектабельные» ВУЗы Петербурга
Фото: Городовой.ру

Ранжирование проводили по массе параметров.

Минтруд России впервые составил масштабный рейтинг трудоустройства выпускников вузов — и Санкт-Петербург уверенно вышел в лидеры. Сразу четыре вуза города заняли первые места в своих категориях, обогнав даже московские альма-матер.

Впервые трудоустройство и зарплаты выпускников проанализировали не по отзывам, а по большим базам данных — от Рособрнадзора и Социального фонда.

Университет ИТМО стал абсолютным лидером по направлению «математические и естественные науки» — он набрал рекордные 2,63 балла и обогнал даже МИФИ и МГУ. В этом же рейтинге третье место занял ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина) — с результатом 2,51 балла.

По направлению «науки об обществе» (экономика, право, социология, медиа, туризм) ИТМО вновь в топе — он занял четвёртое место среди всех российских вузов. В десятку вошёл и петербургский ВОЕНМЕХ им. Устинова.

Среди магистров по естественно-научным направлениям в десятку попал петербургский филиал Высшей школы экономики, заняв шестое место.

В области медицинской науки Петербург тоже отметил присутствие: Институт мозга человека им. Бехтеревой РАН оказался в числе 10 лучших организаций по итогам трудоустройства выпускников ординатуры.

По совокупности направлений видно, что ИТМО — ключевой игрок в петербургском (и не только) образовательном поле. Его выпускники стабильно попадают в высокооплачиваемые и востребованные сферы — от ИТ до аналитики. ЛЭТИ, ВОЕНМЕХ и филиал ВШЭ также демонстрируют конкурентоспособность.

На фоне общего тренда, когда «модные» столичные дипломы всё чаще уступают прикладным региональным, Петербург сохраняет статус города реального высшего образования, где диплом — это не просто корочка, а доступ к реальной карьере.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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