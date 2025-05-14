Тряпки, чайники, кастрюли — все для жизни: женщина пришла в «Светофор» и приятно удивилась новому ассортименту

Все больше полезных для дома вещей появляется в сети магазинов.

Бывают магазины, куда ходят за элитными продуктами. А бывают такие, как «Светофор» — туда идут за тем, что подешевле. Так и поступила россиянка, посетившая магазин.

Газовая плита в чемодане и мечта дачника

ENERGY GS-300 — это не имя нового рэпера, а портативная газовая плита с пьезоподжигом, ветрозащитой и кейсом, который можно спутать с дипломатом. Стоит чуть больше тысячи рублей.

За эти деньги, если повезёт, можно не только сварить суп, но и почувствовать себя туристом даже на балконе.

Кастрюли — как у бабушки, но новенькие

Тут тебе и эмаль с декором, и литой алюминий. Можно варить борщ, можно использовать как душе угодно. Цены не пугают — от 600 до 1100 рублей, в зависимости от объема и веса.

Стремянка, которая держит до 120 кг

Три ступени, два направления, один вопрос — почему мы до сих пор залазим на табуретку? А эта красавица — из стали, из России, поможет в любом ремонте.

Кружки, миски, тарелки — весь фарфоровый ансамбль

Здесь можно собрать приличный сервиз и не продать душу за это. Кружки от 55 рублей, тарелки — как раз под оливье. Все, как мы любим: цветочки, стекло и немного советской ностальгии.

А еще — стиральный порошок мешками, освежитель с запахом яблока и отбеливатель

Серьёзно, порошок на 9 килограммов — 399 рублей. Универсальный. Белое, цветное, запачканное — всё можно скинуть в одну кучу (хотя белые вещи с красным мы бы не рекомендовали).

Шампуни, мицеллярки и губки — по-человеческим ценам

Да, тут есть и уходовая косметика. Duru с маслом оливы, мицеллярная вода с гиалуронкой, тряпки и губки в ассортименте. Никто не обещает вечную молодость, но чистую кухню и свежую голову — запросто.

«Светофор» — не только про дешевые продукты. Ассортимент магазина становится все более привлекательным. Главное проверять товары в зале, будет неловко, если стремянка окажется бракованной, а узнаете об этом вы уже на объекте. И помните, что цены актуальны лишь на момент написания заметки.