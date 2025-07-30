Кинотеатр «Аврора» в Петербурге: от «Пикадилли» до символа стойкости и мирового кино

В самом сердце Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, находится кинотеатр, чья история неразрывно связана с историей самого города и отечественного кинематографа. Это зал «Аврора», открывший свои двери еще в 1913 году под названием «Пикадилли».

В 1913 году петербургская публика с интересом узнала из газет об открытии нового синематеатра — «Пикадилли».

Его торжественное открытие состоялось 27 декабря.

Он позиционировался как первый в России кинотеатр, превосходящий по удобству и роскоши отделки даже европейские аналоги.

Например, парижский кинотеатр компании Гомон, открывшийся в том же году, был рассчитан лишь на 380 зрителей, в то время как петербургский «Пикадилли» мог принять 800 зрителей.

Первая афиша завлекала зрителей громкими обещаниями.

«Большой театр световых картин «Пикадилли» показывает беспрерывно, монопольно, единственный экземпляр фильма «Бездна женской души». Снимать верхнее платье необязательно», — гласила она.

Высокую популярность у зрителей «Пикадилли» быстро завоевал благодаря новейшей аппаратуре, удобным местам в зрительном зале, большому экрану и часто меняющемуся репертуару из свежих новинок кинематографии.

Эпоха немого кино и музыкальное сопровождение

В эпоху «немого кино» особое значение имело музыкальное сопровождение.

В «Пикадилли» в те годы фильмы показывали под аккомпанемент целого симфонического оркестра.

Этим оркестром многие годы руководил известный ленинградский дирижер и композитор Сергей Бершадский.

Интересный факт: некоторое время тапером в кинотеатре работал будущий великий композитор Дмитрий Шостакович.

Блокадная «Аврора»

В 1932 году кинотеатр сменил название. «Пикадилли» стал «Авророй». Причина была проста и показательна для того времени: в ленинградские газеты приходили письма читателей, которым «непонятное рабочему человеку название» казалось неуместным.

С первых дней Великой Отечественной войны кинотеатр не прекращал работу, показывая фильмы на антифашистскую тему: «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок», «Болотные солдаты».

Трудно представить, но даже в страшное блокадное время ленинградцы продолжали ходить в кино. «Аврора» почти регулярно заполнялась. Люди не перестали посещать сеансы даже с началом вражеской блокады.

Сеансы прерывались только во время воздушной тревоги или артобстрела. Зрителей переводили в бомбоубежище, а после команды «Отбой воздушной тревоги» они возвращались в зал, и прерванный сеанс продолжался.

«Аврора» закрывалась лишь однажды — в январе 1942 года — из-за прекращения подачи электричества.

Но это длилось недолго: уже в марте того же года кинотеатр снова открылся для зрителей показом полнометражного документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

По мере того, как ужасы блокады отступали, менялся и репертуар кинотеатра, адаптируясь к новым реалиям и потребностям зрителей.

Центр мирового кино и петербургские премьеры

С конца 80-х годов прошлого века кинотеатр «Аврора» стал приобретать заслуженную славу центра мировой кинематографии.

Здесь начали регулярно проходить различные фестивали, и многие ведущие мастера кино стали считать за честь представить свои работы именно в «Авроре».

На некоторое время «Аврора» даже оказалась своеобразным «островом» в городе, где демонстрировались преимущественно фильмы отечественного производства.

Особой гордостью кинотеатра стали премьеры фильмов петербургских режиссеров, которые вместе с творческими группами лично представляли свои работы.

Именно здесь состоялись показы таких культовых картин, как «Брат», «Брат 2», «Особенности национальной охоты» и многие другие.

Реставрация и современность

В 1998 году кинотеатр пережил глобальные реставрационные работы.

Был восстановлен его исторический вид, а в залах установили новейшую звуковую аппаратуру.

Сегодня кинотеатр «Аврора» — это современная площадка, сохранившая дух истории.

В его репертуаре — лучшее мировое и отечественное кино, способное заинтересовать самого взыскательного зрителя.

Фойе при входе, большой зрительный зал — все напоминает о богатом прошлом кинотеатра, который продолжает жить и развиваться.

Путь «Авроры» — это не просто история одного здания, это сама история отечественного и мирового кино с его взлетами и падениями, крутыми поворотами.

Кинотеатр «Аврора» остается живым свидетелем эпох и местом притяжения для всех, кто любит кино в его классическом понимании.

Адрес: Невский проспект, 60, Санкт-Петербург.

Ближайшие станции метро: «Гостиный двор», «Невский проспект».