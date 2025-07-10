Петербургский восьмиугольник — загадка формы и расчет гения

На Малом проспекте Петроградской стороны стоит дом, который сразу привлекает внимание своей уникальной геометрией.

Это не просто здание, это архитектурный феномен, ставший частью городского фольклора и символом изобретательности старых петербургских зодчих.

Форма, порождающая легенды — от Мальтийской звезды до исполнения желаний

Необычный «Дом-восьмиугольник» будоражит умы горожан и исследователей. Сторонники мистических версий видят в восьми его гранях символ Мальтийской звезды, связывая здание с загадочным Мальтийским орденом и императором Павлом I, который был его Великим магистром.

Эту теорию подкрепляет и восьмиугольная форма внутреннего двора Михайловского (Инженерного) замка, построенного по приказу того же Павла I.

Другие любители тайн верят, что в этом необычном дворе можно загадывать самые сокровенные желания, а некоторые даже утверждают, что для этого нужно прикоснуться к ветке металлического дерева — более позднего обитателя двора.

Реальность без мистики — гениальный расчет архитекторов

Однако, как это часто бывает, у самых загадочных явлений есть простое, рациональное объяснение. «Восьмиугольник» был построен в начале XX века (примерно в 1912–1916 годах) как обычный доходный дом по заказу Николая Занина — художника, строителя и почетного гражданина.

Авторы проекта, архитекторы Николай Резвый и Лев Яругский, столкнулись с типичной для того времени проблемой: Петроградская сторона была уже очень плотно застроена, и каждый метр земли был на счету.

Чтобы максимально эффективно использовать небольшой участок, они и приняли смелое и неординарное решение — построить дом необычной восьмиугольной формы.

Это был не мистический символ, а гениальный инженерный и архитектурный расчет, позволяющий получить больше полезной площади.

Детали, делающие дом особенным — от лестницы до мурала

«Дом-восьмиугольник» выполнен в стиле неоклассицизма, и его фасады украшены характерными элементами — массивными балясинами на балконах, пилястрами и ризалитами, придающими зданию солидность и красоту. Но не только внешний вид примечателен.

Внутри, в «парадной», посетителей ждет еще один сюрприз — треугольный лестничный пролет, создающий интересные оптические эффекты. Двор-колодец, хоть и восьмиугольный, сохраняет атмосферу уединения, характерную для петербургских дворов.

В последние годы на одной из глухих стен двора появилось большое панно, посвященное 70-летию Великой Победы, добавив дому еще одну грань истории.

Сегодня «Дом-восьмиугольник» — это прекрасный пример того, как архитектурная необходимость может породить нечто уникальное и притягательное, место, где можно сделать необычные фотографии и почувствовать дух старого Петербурга.