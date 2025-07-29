Арка-звонница на Крестовском острове: музыкальный дар с непростой судьбой

Среди зелени Приморского парка Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге возвышается сооружение, заметное издалека и притягивающее взгляд — 27-метровая Арка-звонница.

Арка-звонница была установлена в западной части Приморского парка Победы в 2002 году.

Ее высота — 27 метров, что делает ее хорошо заметной на фоне окружающего пейзажа.

Автором проекта выступил российский архитектор Игорь Гунст.

Главная особенность и «сердце» арки — это карильон, состоящий из 45 колоколов. Когда-то их мелодичное звучание разносилось на весь парк и близлежащий район.

Карильон включает в себя 23 автоматических голландских и 18 ручных русских колоколов.

Половина из них управляется электроникой, что позволяет карильону исполнять практически любые произведения музыки на программном коде.

Записи хранятся на специальном оборудовании, делая Арку-звонницу своеобразным музыкальным инструментом XXI века.

Устройство и детали

Конструктивно Арка-звонница представляет собой две опоры, поддерживающие верхнюю часть с колоколами.

Опоры закруглены кверху и облицованы рифлеными полосами, произведёнными в Дании.

Внутри каждой опоры — 3 этажа, соединенные узкой круговой лестницей, а также балкон.

Колокола расположены поэтажно: от 1 до 5 на каждом балконе, причем пять колоколов находятся на самом верхнем этаже.

Голландские колокола подвешены на позолоченный круг-корону, в конструкцию которого вмонтированы 16 вертикальных дуг, добавляя изящества и символизма всей композиции.

Дар городу и повороты судьбы

История Арки-звонницы началась с красивого жеста: в 2000 году она была преподнесена в дар Санкт-Петербургу в честь предстоящего 300-летнего юбилея города.

Ее возводили на стрелке Крестовского острова в период с 2001 по 2002 годы.

Торжественное открытие этого чудесного музыкально-архитектурного творения состоялось в сам День рождения Санкт-Петербурга — 27 мая.

В первые годы после открытия Арка-звонница была доступна для посетителей, и внутри даже проводились экскурсии, позволяя увидеть устройство карильона вблизи.

Однако осенью 2006 года в связи со сносом стадиона имени С. М. Кирова доступ к арке был закрыт. В 2010 году, после капитальной очистки территории, доступ был восстановлен, что обрадовало горожан.

Но на этом история не закончилась. С 2013 года Арка-звонница оказалась в новой реальности — она перестала находиться в пределах набережной Невской губы.

Причиной тому стало намывание суши — сначала для опор эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД), а затем и для общего расширения острова в направлении к отмели.

Арка, которая задумывалась как объект на самой кромке воды, теперь оказалась в глубине новой территории.

Некоторое время за объектом наблюдала охрана, а дверные проемы в опорах были заколочены. С 2017 году охрана у Арки-звонницы уже не дежурит, но доступ внутрь, увы, остается закрыт.

Красота со стороны

Но для печали все равно нет причины, можно просто посетить эту музыкальную достопримечательность на Крестовском острове, она поражает своей красотой и величием!

Плюс можно погулять в парке Победы или посетить другие интересные места Крестовского острова.

Несмотря на то, что попасть внутрь Арки-звонницы сегодня нельзя, она по-прежнему остается музыкальной достопримечательностью и впечатляющим архитектурным объектом.

Ее красота и величие по-прежнему доступны для обозрения со стороны.

Посещение Арки-звонницы — это возможность увидеть уникальное сооружение, вспомнить его интересную историю и поразмышлять о меняющемся облике города.

А поскольку она расположена в Приморском парке Победы, визит можно совместить с прогулкой по парку или знакомством с другими интересными местами Крестовского острова.

Местоположение: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Приморский парк Победы, Северная дорога, 15.

Ближайшие станции метро: «Новокрестовская», «Крестовский остров».