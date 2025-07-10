«Девочка с рыбкой»: восточная гостья и тайна фонтана в Зеленогорске

В живописном Зеленогорске, городе-спутнике Петербурга, у Финского залива, вас ждет фонтан, чья бронзовая героиня приехала из далеких земель и хранит свою удивительную историю.

На берегу Финского залива, в уютном курортном городе Зеленогорске, который входит в состав Санкт-Петербурга, есть фонтан, и он не похож на другие.

Его главная героиня — не классическая нимфа или античный герой, а бронзовая девочка, держащая в руках огромную рыбу. Этот фонтан — не просто украшение, а произведение с необычной историей, которая переносит нас за тысячи километров от Петербурга.

Бронзовая загадка у залива — кто эта девочка с рыбкой?

Представьте: в центре Зеленогорска стоит фонтан, и на нем — фигура юной девочки в легком платье. Она изо всех сил поднимает за жабры большую, зубастую рыбину.

Именно изо рта этой рыбы бьет струя воды, которая наполняет верхнюю чашу фонтана. Это главная часть скульптурной композиции, созданной талантливым скульптором Екатериной Персидской.

И хотя по изначальной задумке вода должна была каскадом стекать в нижний бассейн, где планировалась установка еще одной скульптуры — «Мальчик удэ», сейчас этого не происходит, и композиция осталась незавершенной.

Эхо далеких земель — откуда у девочки восточные черты?

Фонтан «Девочка с рыбкой» появился в Зеленогорске в 1950-х годах. И внимательный взгляд заметит необычные для русской или европейской внешности черты лица у бронзовой девочки — они явно монголоидные.

Это не случайность и не фантазия автора. Скульптор Екатерина Персидская в юности участвовала в исследовательской экспедиции по Уссурийскому краю.

Она была поражена культурой и бытом коренного населения тех мест — народа удэгейцев. Вернувшись, она создала целую серию скульптур, посвященных удэгейцам.

Поэтому и фонтан изначально носил название «Девочка удэ с рыбой», хотя сейчас в официальных источниках упоминание о национальности удэ исчезло, и фонтан известен просто как «Девочка с рыбкой».

Больше, чем фонтан — история, застывшая в бронзе

Фонтан «Девочка с рыбкой» — это не просто источник воды и украшение городского пространства. Это художественное произведение, которое рассказывает историю о впечатлениях художника от далеких земель и посвящено конкретному народу.

Его необычность и связь с культурой удэгейцев делают его уникальным для петербургских пригородов. Хотя вокруг фонтана нет каких-то древних легенд, как вокруг старинных зданий Петербурга, сама его история — о скульпторе, вдохновленной дальними путешествиями и решившей запечатлеть свои впечатления в бронзе — уже своего рода легенда.

Посетить фонтан легко — до Зеленогорска можно добраться на электричке с Финляндского вокзала или от станций метро «Удельная» и «Старая Деревня», а также на автобусах от станций метро «Черная речка» или «Проспект Просвещения».

Этот небольшой, но выразительный фонтан — прекрасный повод съездить в Зеленогорск, прогуляться по берегу залива и увидеть своими глазами «девочку с рыбкой», чья бронзовая фигура хранит эхо далеких уссурийских земель посреди петербургского курорта.