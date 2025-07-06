Дома-утюги: откуда они в Петербурге?

Петербург — город с четкой планировкой, где улицы часто пересекаются под прямыми углами. Это удобно для ориентации. Но

Петербург — город на воде, с реками и каналами, которые не текут по прямой. Из-за этого на перекрестках и вдоль набережных появляются дома с острыми углами, которые очень напоминают утюги.

Почему дома-утюги: особенности петербургского ландшафта

Петербург стоит на многочисленных островах и разделен реками и каналами. Реки и каналы не всегда идут прямо, и это влияет на форму улиц.

На стыке улиц, особенно тех, что идут вдоль реки или канала, строителям приходилось приспосабливаться. Строить изогнутые дома неудобно, поэтому на таких участках появляются здания с острыми, заостренными торцами. В народе такие дома и называют «домами-утюгами» из-за их схожести с бытовым прибором.

Самый известный «утюг» в Коломне

Один из самых известных «домов-утюгов» находится в историческом районе Петербурга — Коломне. Самый острый угол этого треугольного здания можно увидеть там, где Садовая улица пересекается с набережной Фонтанки. Это здание сразу привлекает внимание своей необычной формой.

Дом с сюрпризом: двор-колодец в форме утюга

Этот «дом-утюг» интересен не только снаружи. Внутри у него есть свой двор-колодец, и он тоже имеет форму утюга! Это еще одна петербургская особенность — дворы-колодцы. А двор-колодец в форме утюга — это уже совсем необычно.

Архитектор и заказчица: история строительства

Проект этого дома подготовил известный архитектор Василий Шауб. Он задумывал здание в стиле неоклассицизма с красивым декором.

Но заказчица и владелица доходного дома отказалась от декора для того, чтобы сэкономить. Поэтому дом получился строгим, но его необычная форма делает его очень заметным.

Не один, а два: второй «утюг» в Петербурге

Как уже говорилось, в Петербурге есть не один, а целых два «дома-утюга»! Второй находится на Перекопской улице. Он тоже имеет треугольную форму и напоминает утюг. Так что, если вы хотите увидеть петербургские «дома-утюги», у вас есть выбор, где искать.

«Дома-утюги» в Петербурге — это интересный пример того, как архитектура приспосабливается к особенностям ландшафта города.

Они необычные, запоминающиеся и придают Петербургу особый шарм. Прогуливаясь по Петербургу, обратите внимание на эти необычные дома — они расскажут вам много интересного о городе и его истории.