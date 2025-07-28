«Флигельная площадь»: 20 квадратных метров петербургской истории и атмосферы

Санкт-Петербург славится своими просторными площадями — Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской… Но есть в этом городе и совсем другие площади — маленькие, камерные, порой даже неофициальные. Одной из таких является Флигельная площадь на Васильевском острове.

Флигельная площадь находится на Васильевском острове, в пространстве дворов между 3-й и 4-й линиями.

Точный адрес, по которому можно ее найти, — это двор дома № 38 по 3-й линии Васильевского острова.

Это не привычная площадь, открытая взору с улицы, а укромное место, спрятанное в типичном петербургском дворе-колодце.

Ее название — Флигельная — напрямую указывает на ее расположение: она находится среди «флигелей», то есть боковых пристроек или крыльев зданий.

Неофициальный статус и историческая загадка

Самое интересное в истории Флигельной площади то, что она… официально не существует и никогда не существовала в городских реестрах.

Тем не менее, она прочно вошла в список «неформальных достопримечательностей Санкт-Петербурга».

Своеобразное «появление на карте города» Флигельной площади состоялось лишь в 2011 году, когда на фасаде дома № 38 во дворе была установлена табличка с ее названием.

Это событие стало символическим актом признания этого места как уникальной городской локации.

Существует версия, что когда-то на этом месте действительно находилась полноценная, достаточно большая площадь.

Якобы со временем она была застроена домами и превратилась в обычную улицу или дворовое пространство.

Согласно этой версии, кто-то решил «устранить историческую несправедливость», дав название этому маленькому остатку былой планировки.

Атмосфера 19 века и «архитектурный казус»

Флигельная площадь — это, по выражению одного из исследователей, «некий архитектурный казус».

Она далека от классической красоты и парадности.

Это пространство «абсолютно 19 век», погружающее в атмосферу старого Петербурга с его дворами-колодцами, лестницами и скрытой от посторонних глаз жизнью.

Посещение Флигельной площади — это не столько осмотр достопримечательности в привычном смысле, сколько возможность «постоять, почувствовать и подумать».

Это место вызывает ассоциации с образами Гоголя, например, с Акакием Акакиевичем, и позволяет ощутить особую, меланхоличную и глубокую атмосферу Города, которая часто скрывается за его парадным фасадом.

Здесь можно почувствовать дыхание истории не в масштабе империи, а в масштабе обычного петербургского двора, где каждый кирпич и каждый уголок хранят следы прошлого.

Уникальный символ «дворового Питера»

Флигельная площадь, при всей своей скромности и неофициальности, является ярким символом «дворового Питера» — его потаенной, интимной и часто более подлинной стороны.

Она демонстрирует, что значимость места не всегда измеряется его размером или официальным статусом.

Иногда самые маленькие и неожиданные уголки могут рассказать о городе гораздо больше, чем самые грандиозные памятники.

Если вы хотите прикоснуться к неформальному Петербургу, почувствовать его особую атмосферу и разгадать его загадки, Флигельная площадь — это то место, которое стоит найти и прочувствовать.

Адрес: 3-я линия В.О., двор дома № 38, Санкт-Петербург.