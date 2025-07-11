Гатчинские гейзеры: природное чудо или эхо тайных проектов?

В лесах под Гатчиной из-под земли бьют фонтаны воды, чье происхождение окутано загадками и легендами.

Недалеко от знаменитых дворцов Гатчины притаилась природная достопримечательность, одновременно восхитительная и таинственная — Гатчинские гейзеры. П

рямо посреди леса земля словно оживает, выбрасывая вверх мощные струи воды.

Особенно эффектно это выглядит зимой, когда фонтаны замерзают, превращаясь в фантастические ледяные скульптуры.

Но откуда взялось это чудо?

Фонтаны из ниоткуда — версии и загадки

Высота водяных столбов достигает полутора метров, и они бьют постоянно, независимо от погоды. Такое необычное явление в Ленинградской области породило несколько версий их происхождения.

Самая простая объясняет гейзеры результатом обычного бурения скважин в этих местах. Другая, более интригующая, уводит нас в советское прошлое — говорят, это эхо подготовки к ядерной войне.

По этой конспирологической теории, под землей создали масштабную водонапорную систему на случай прекращения центрального водоснабжения, а гейзеры — просто неиспользуемые выходы этой системы.

Есть и версия, связывающая их с подземными газохранилищами, построенными в советское время, — якобы именно давление газа в водоносных слоях и заставляет воду бить фонтанами.

Какая из версий верна — неизвестно, точное происхождение Гатчинских гейзеров до сих пор остается загадкой.

В поисках водных столбов — как найти гейзеры

Сегодня Гатчинские гейзеры — популярное место для тех, кто ищет необычные природные объекты недалеко от Петербурга. Всего их насчитывается шесть.

Строго говоря, три из них — это водонапорные колонки, из которых просто бьет вода. Остальные три обрели свои неофициальные «имена» — «Пень», «Малыш» и «Фонтан». Находятся они недалеко от деревни Корпиково Гатчинского района.

Добраться до них можно как на электричке с Балтийского вокзала до Гатчины-Варшавской, а затем автобусом до Корпиково, так и на автомобиле.

Из Гатчины нужно ехать по Корпиковскому шоссе до деревни, свернуть налево на улице Центральной (перед мостом) на грунтовую дорогу, ведущую к садоводству. Дорога упирается в шлагбаум — здесь можно оставить машину и отправиться на поиски тропинок, ведущих к лесным фонтанам.

Посещение Гатчинских гейзеров — это возможность увидеть уникальное природное явление (или, возможно, результат человеческой деятельности), окутанное множеством вопросов. Это место, где наука встречается с легендами, а из-под земли бьет не просто вода, а струи тайн.