Град Петров, город Ленина, Северная Венеция и Неваград? Как Петербург искал свое имя

Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград — город на Неве трижды менял свое официальное имя, и каждая смена была не просто формальностью, а отражением тектонических сдвигов в истории России.

История Санкт-Петербурга — это не только история архитектурных шедевров, наводнений и революций, но и уникальная сага о поиске собственного имени.

Немногие города мира могут похвастаться таким количеством официальных «переодеваний» и таким шлейфом неофициальных прозвищ и нереализованных вариантов названий.

Каждое имя несло свой код, свою идеологию, свой взгляд на прошлое и будущее.

Санкт-Петербург (1703–1914): окно в Европу и святой покровитель

Имя, данное Петром I своему детищу, было абсолютно европейским, с голландско-немецким звучанием — Sankt-Pieter-Burch.

Оно отражало амбиции царя-реформатора: создать новую столицу по западному образцу, прорубить окно в Европу.

Название было дано в честь Святого Апостола Петра, небесного покровителя императора. Это имя символизировало имперское величие, открытость миру и новую, прозападную ориентацию России.

Оно просуществовало более двух столетий, став синонимом блеска Российской империи.

Петроград (1914–1924): патриотический порыв на фоне войны

Первая мировая война вызвала в России мощный всплеск патриотизма и, одновременно, антигерманских настроений. «Немецкое» звучание столицы стало казаться неуместным, даже враждебным.

31 августа (18 августа по старому стилю) 1914 года указом Николая II Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Новое имя звучало по-славянски, сохраняя связь с основателем города (Петром), но избавляясь от «чуждого» суффикса и приставки.

Это был символический жест разрыва с Германией и утверждения национальной идентичности в тяжелое военное время.

Имя «Петроград» неразрывно связано с Февральской и Октябрьской революциями 1917 года, став символом крушения империи.

Ленинград (1924–1991): эпоха вождя и новой идеологии

Смерть Владимира Ленина в январе 1924 года потрясла молодую советскую страну.

Уже через несколько дней после его кончины, 26 января, II Всесоюзный съезд Советов удовлетворил просьбу Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов о переименовании Петрограда в Ленинград.

Это было сделано «в ознаменование того, что революционное движение в Петрограде положило начало первому удару по капитализму» и в память о вожде революции.

Имя Ленинград стало мощнейшим идеологическим символом советской эпохи, олицетворяя коммунистические идеалы, индустриализацию, победу в Великой Отечественной войне (блокада Ленинграда) и послевоенное восстановление.

Санкт-Петербург (1991 – настоящее время): возвращение к истокам

На волне Перестройки и демократических перемен в обществе все громче звучали призывы к возвращению исторических названий. В Ленинграде развернулись бурные дебаты.

Сторонники возвращения имени «Санкт-Петербург» говорили о восстановлении исторической справедливости, о возвращении к корням, к европейской идентичности города.

Противники указывали на героическое прошлое города под именем Ленинград, особенно в годы блокады.

12 июня 1991 года состоялся референдум, на котором 54% горожан высказались за возвращение первоначального названия.

6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу было возвращено имя Санкт-Петербург.

А как могло бы быть? Нереализованные имена

Самое интригующее — это те названия, которые могли бы быть, но не стали официальными:

Петрополь: вариант с греческим корнем («полис» — город), звучащий величественно и по-античному. Обсуждался как возможная альтернатива «немецкому» Санкт-Петербургу еще до 1914 года или как вариант при переименовании в 1914-м.

Неваград / Невск / Невский: логичные названия, производные от главной реки города — Невы. Такие варианты могли рассматриваться в 1914 году как еще более «славянские», чем Петроград, или даже в советское время как нейтральные. Идея «Неваграда» витала в воздухе как символ города на реке.

Свободоград / Город Правды: в первые годы после революции, до укрепления культа Ленина, могли рассматриваться и такие абстрактно-идеологические названия, отражающие дух перемен.

Колывань: по легенде, это название существовало на месте будущего Петербурга еще до Петра. Хотя исторически это маловероятно в применении к устью Невы, миф о «допетровском» имени иногда всплывал.

Кроме того, город всегда жил под своими неофициальными именами: ласковое Питер, поэтическое Северная Пальмира или Северная Венеция, идеологическое Колыбель трех революций.

История имен Санкт-Петербурга — это зеркало бурной российской истории XX века. Каждое название — отпечаток эпохи, ее идеалов, войн и революций.

И хотя город трижды менял свое официальное «лицо», его уникальный дух, рожденный гением Петра на берегах Невы, кажется, остался неизменным, впитывая и переплавляя все свои имена в единую, сложную и неповторимую идентичность.

И кто знает, какие еще имена могли бы появиться на карте, если бы история повернулась чуть иначе?