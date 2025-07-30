Книжная Капелла в Петербурге: скрытый мир редких изданий и готической красоты

В самом сердце Санкт-Петербурга, недалеко от знаковых мест, существует пространство, словно шагнувшее из другой эпохи или старинного романа. Это Книжная Капелла — не обычная библиотека и не просто магазин, а уникальное место для избранных, для истинных ценителей книги.

Здесь, среди величественных готических интерьеров, собрана впечатляющая коллекция репринтных изданий редчайших книг, воссозданных с невероятной точностью.

Это место, где можно погрузиться в тишину, изучить старинные тома и почувствовать особую, почти мистическую атмосферу, посвященную книге.

Концепция и создание: для тех, кто влюблен в книгу

Название «Капелла» здесь выбрано не случайно.

Традиционно капелла — это домовая церковь, место закрытое и предназначенное только для узкого круга, для избранных.

Именно этот образ лег в основу концепции Книжной Капеллы как закрытого места для любителей книг.

Книжная Капелла была создана несколько лет назад людьми, работающими в издательстве и глубоко увлекающимися созданием репринтов.

Когда их личная коллекция стала разрастаться и выяснилось, что есть значительный спрос на такие уникальные издания, возникла идея расшириться и создать это пространство.

Сегодня Книжная Капелла — это нечто среднее между личной библиотекой, закрытым клубом и домовой церковью в потрясающем готическом интерьере.

Адрес с историей

Расположение Книжной Капеллы символично — она находится в Санкт-Петербурге по адресу: Почтамтский переулок, дом 5. Удивительно, но именно это здание когда-то было первым главпочтамтом города.

Во дворе этого дома прежде располагался нулевой километр, до того как его перенесли в соседнее здание.

Более того, история здания хранит еще один интересный факт: когда-то оно принадлежало Сергею Ягужинскому — брату той самой Анастасии Ягужинской, известной по роману и фильму «Гардемарины!».

Погружение в атмосферу: интерьеры, поражающие воображение

С первого шага внутрь «предбанник» Капеллы поражает своей атмосферой. Вас встретит единорог — символ Капеллы.

С ним связана интересная история: по преданию, изначально был выбор, кого изобразить на гербе Российской Империи — двуглавого орла или единорога.

Выбрали орла, но на его первой версии на щите вместо Георгия Победоносца все же был изображен единорог.

Рассказывать об интерьерах Книжной Капеллы можно бесконечно — они настолько насыщены деталями и атмосферой. Под потолком висят старинные флаги и знамена рыцарских орденов.

У входа посетителей встречают предупредительные и улыбающиеся молодые люди.

Особого внимания заслуживают ворота — «врата» — с изображениями, чья сложная история воспроизводится только экскурсоводом.

Интересно, что такие же барельефы сегодня можно увидеть на вратах Казанского и Исаакиевского соборов (на вратах Капеллы они расположены снаружи и изнутри соответственно).

Пройдя через эти врата, вы попадаете в пространство, где все сделано из дерева — все интерьеры, вся мебель и лестницы.

Атмосфера здесь особенная, ее трудно передать даже на фотографиях.

Освещение создается либо яркими люстрами, либо рассеянным светом, проникающим через витражные окна.

По периметру главного зала оборудованы рабочие места, где можно уединиться и углубиться в изучение ценнейшего книжного экземпляра.

Для тех, кто может испытать затруднения с прочтением старинных шрифтов, на стене висит потрясающая древняя азбука.

Все залы подписаны, а стеллажи пронумерованы. Если вы ищете конкретное издание, его помогут найти в специальном каталогизаторе.

Если же вы просто хотите изучить определенную тему, к вашим услугам тематические полки в тематических залах.

Каждый зал украшен уникальными резными фигурками из дерева ручной работы, идеально вписанными в интерьер.

Один из самых запоминающихся — географический зал, который в Книжной Капелле носит название «Книга Странствий».

На втором этаже также есть рабочие места, в том числе «именные», расположенные в переходах.

Здесь, как и внизу, царит атмосфера уюта и сосредоточенности.

Особая продуманность видна в деталях: посетителю можно брать и изучать любую книгу, но для этого вам выдадут специальные белые перчатки, а для книг на столах предусмотрены специальные подушки.

Такой бережный подход к изданиям очень впечатляет.

И даже обыденные, казалось бы, помещения в Капелле превращены в произведение искусства.

Например, помещение, названное «Шервудский лес», оформлено в соответствующем стиле: потолок из веток, тайная гильотина, ершик, спрятанный в бревне, и колчан со стрелами — это настоящий сюрприз для посетителя.

Возможность прикоснуться к редкости

Основное сокровище Капеллы — ее коллекция репринтных изданий редких книг.

Это не просто копии, а издания, воссозданные из современных материалов, но абсолютно идентично оригиналу, с сохранением всех деталей и особенностей.

В Капелле можно посидеть в полной тишине и почитать, изучая эти уникальные старинные издания.

Кроме того, здесь можно заказать изготовление экземпляра редкой книги для своей личной библиотеки.

Стоит отметить, что это удовольствие не из дешевых, что соответствует ценности и сложности работы по созданию таких репринтов.

Стоит ли посетить?

Книжная Капелла — это место, которое поражает своей красотой и величием.

Даже если доступ внутрь ограничен (вход обычно по записи или в рамках мероприятий), возможность просто увидеть это уникальное пространство и прикоснуться к миру редких книг бесценна.

Здесь нет места печали — есть только восхищение перед искусством книги и мастерством создателей интерьеров.

Посетить Книжную Капеллу — значит получить эстетическое наслаждение, узнать об истории книги и печати, а также увидеть один из самых необычных и атмосферных уголков Санкт-Петербурга, где время словно останавливается среди страниц и резного дерева.

Адрес: Почтамтский переулок, дом 5, Санкт-Петербург.