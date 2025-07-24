Круглый рынок в Петербурге: уникальная архитектура и история торговли в необычном здании

Среди строгих линий классических ансамблей Санкт-Петербурга есть здания, которые выделяются своей формой и назначением, рассказывая уникальные истории городской жизни.

История Круглого рынка начинается в конце XVIII века, в период активной застройки петербурга в стиле классицизма.

В 1785–1790-е годы выдающийся архитектор Джакомо Кваренги получил заказ на возведение здания, которое изначально планировалось использовать как Торговую баню.

Это было необычное для того времени решение — создать централизованные, комфортные бани для купцов и торговцев из соседних крупных торговых центров, таких как Гостиный Двор и Апраксин Двор.

Однако по каким-то причинам проект бани не прижился или оказался невостребованным в полной мере.

Здание быстро переквалифицировали и приспособили под складско-торговое сооружение, которое и стало известно как Круглый рынок.

Таким образом, изначально функциональное назначение изменилось, но архитектурная форма осталась, определив уникальный облик этого места.

Архитектурная загадка: круглая форма для торговли

Главная особенность Круглого рынка — его форма.

Это монументальное кольцевое здание с двумя внутренними дворами, расположенное на углу Круглого переулка и Дегтярного переулка с фасадом, выходящим на набережную Мойки.

Для торгового здания XVIII века такая форма была весьма необычной.

Архитектура выполнена в строгом стиле классицизма, характерном для Кваренги.

Внешние фасады достаточно сдержанны, но по периметру внутренних дворов здание украшено открытыми аркадами на первом этаже.

Эти аркады не только придают зданию выразительность и ритм, но и имели чисто функциональное назначение — они служили удобными галереями для размещения торговых лавок и доступа к складам, расположенным за ними.

Верхние этажи предназначались, вероятно, для хранения товаров или размещения контор. Продуманное расположение окон и внутренних проходов обеспечивало естественное освещение и вентиляцию.

Уникальность постройки в том, что Кваренги смог сочетать монументальность и классическую красоту с практической функциональностью, создав здание, которое, несмотря на отказ от первоначального замысла, оказалось идеально подходящим для оживленной торговли.

Котел городской коммерции: рынок сквозь века

На протяжении XIX и XX веков Круглый рынок активно использовался по своему новому назначению.

Он стал важным пунктом на торговой карте города, местом, где кипела коммерческая жизнь. Здесь продавались самые разнообразные товары, от продовольствия до промышленных изделий, обслуживая как нужды оптовых торговцев, так и розничных покупателей из окрестных районов.

Неформальное название «Колхозный рынок на Круглом переулке», которое закрепилось за ним в советское время, свидетельствует о том, что и после революции здание продолжало выполнять свои торговые функции, становясь, возможно, местом сбыта продукции сельскохозяйственных артелей.

Шум, запахи, голоса торговцев и покупателей — все это было неотъемлемой частью атмосферы этого необычного круглого здания.

Новая жизнь старинного здания

Круглый рынок пережил разные этапы истории Санкт-Петербурга.

Со временем его торговая функция в прежнем виде ушла в прошлое, и здание требовало реставрации и нового осмысления.

В начале XXI века оно было отреставрировано и преобразовано.

Сегодня в Круглом рынке располагается современный «бизнес-центр Круглый двор».

Уникальная архитектура Кваренги получила новую жизнь: внутренние дворы используются как общественные пространства или атриумы, а помещения вдоль аркад и на верхних этажах заняли офисы, студии, магазины и кафе.

Таким образом, здание продолжает служить городу, хотя и в ином качестве, сохраняя свой неповторимый облик и напоминая о богатой торговой истории Петербурга.

Наследие круглой формы

Круглый рынок — это яркий пример того, как архитектурный замысел, даже если его первоначальное назначение меняется, может обрести новую жизнь и стать неотъемлемой частью городского ландшафта и его истории.

Это здание — свидетель эволюции торговых связей, смены эпох и доказательство таланта Джакомо Кваренги, сумевшего создать сооружение, которое вот уже более двух столетий удивляет своей формой и служит жителям Северной столицы.