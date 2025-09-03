Городовой / Город / Куда поехать на выходные из Петербурга: от исторических глубин до карельских просторов
Куда поехать на выходные из Петербурга: от исторических глубин до карельских просторов

Опубликовано: 3 сентября 2025 13:43
Куда поехать на выходные из Петербурга: от исторических глубин до карельских просторов
Эти путешествия дарят новые впечатления и помогают взглянуть на мир свежим взглядом, прежде чем снова погрузиться в ритм любимого города.

Петербург, со всей своей величественной красотой и культурной насыщенностью, порой требует от своих жителей небольшой «перезагрузки». После рабочей недели, среди шума Невского и суеты дворов-колодцев, так хочется сменить обстановку.

И если Пушкин, Павловск или Петергоф — это уже почти домашние пригороды, куда ездят просто так, то для настоящего отвлечения петербуржцы отправляются и чуть дальше, открывая для себя новые горизонты Ленинградской области, Карелии и соседних регионов.

1. Выборг: погружение в европейскую сказку (около 2 часов в пути)

Ближайшая к Петербургу «заграница», не требующая виз. Выборг — уникальный город, где каждый камень дышит историей.

Здесь можно почувствовать себя в средневековой Европе, прогуливаясь по узким мощеным улочкам, осматривая Выборгский замок, единственный в России средневековый замок западноевропейского типа, или поднявшись на Круглую башню.

  • Что посмотреть: Замок, Старый город, Часовая башня, парк Монрепо с его причудливыми скалами и павильонами.

  • Чем заняться: попробовать выборгский крендель, побродить по сувенирным лавкам, полюбоваться видами с башен.

  • Как добраться: электричка «Ласточка» или автомобиль.

2. Старая Ладога: дыхание древности (около 2 часов в пути)

Если хочется прикоснуться к истокам русской государственности, Старая Ладога — идеальный выбор. Именно здесь, по преданию, правил Рюрик, и этот населенный пункт считается первой столицей Руси.

Это тихое и живописное место на берегу реки Волхов.

  • Что посмотреть: Староладожская крепость, Успенский и Никольский монастыри, курганы, в которых, возможно, похоронены викинги.

  • Чем заняться: ощутить дух истории, прогуляться по живописным окрестностям, посетить музеи.

  • Как добраться: автомобиль или автобус.

3. Великий Новгород: город-музей (около 3 часов в пути)

Один из древнейших городов России, «отец городов русских» и колыбель демократии. Великий Новгород — это музей под открытым небом, где каждый камень имеет свою историю.

Отличный вариант для тех, кто ищет глубокое культурное и историческое погружение.

  • Что посмотреть: мощный Новгородский кремль (Детинец) с Софийским собором, Ярославово Дворище, музей деревянного зодчества «Витославлицы», Юрьев монастырь.

  • Чем заняться: погулять по крепостным стенам, прокатиться на лодке по Волхову, насладиться атмосферой древнего города.

  • Как добраться: поезд (например, «Ласточка»), автобус или автомобиль.

4. Псков: еще одна крепость русской земли (около 4-5 часов в пути)

Псков, подобно Новгороду, является жемчужиной древнерусского зодчества. Это город с богатой историей, сыгравший ключевую роль в обороне западных рубежей Руси. Псковский Кремль (Кром) — одно из самых впечатляющих фортификационных сооружений России.

  • Что посмотреть: Псковский Кром, Троицкий собор, Мирожский монастырь (с уникальными фресками), Снетогорский монастырь.

  • Чем заняться: пройтись по крепостным стенам, увидеть места исторических событий, ощутить мощь и древность города.

  • Как добраться: поезд, автобус или автомобиль.

5. Карелия: мраморные каньоны и дикая природа (около 4-5 часов в пути до Рускеалы)

Для тех, кто соскучился по природе, Карелия предлагает удивительные пейзажи. Рускеала, с ее знаменитым Мраморным каньоном, — это настоящее чудо природы, созданное руками человека.

  • Что посмотреть: Горный парк Рускеала (мраморный карьер, водопады), город Сортавала (как отправная точка для дальнейших путешествий по Ладоге).

  • Чем заняться: катание на лодках по каньону, дайвинг, троллей, зиплайн, прогулки по лесу, зимой — катание на санях.

  • Как добраться: поезд «Ласточка» до Сортавалы, далее автобус или такси до Рускеалы. Автомобиль — самый удобный вариант для исследования региона.

Советы для выездов на выходные:

  • Транспорт: для большинства направлений удобнее всего ехать на автомобиле, что дает свободу передвижения. Однако до Новгорода, Выборга и Сортавалы прекрасно ходят комфортные «Ласточки».

  • Проживание: бронировать жилье (отели, гостевые дома) лучше заранее, особенно в сезон и по праздникам.

  • Погода: не забывайте про непредсказуемость погоды, характерную для Северо-Запада. Одевайтесь многослойно, возьмите зонт или дождевик.

  • Планирование: даже для выходного дня стоит хотя бы примерно наметить маршрут и основные точки интереса, чтобы максимально использовать время.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
