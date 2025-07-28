Ледокол «Красин»: легенда Арктики на Неве

На набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге стоит корабль-легенда — ледокол «Красин». Это не просто музейный экспонат, а свидетель целой эпохи, участник драматических спасательных операций, полярных экспедиций и военных конвоев.

Ледокол «Красин», пущенный на воду более ста лет назад, он стал одним из символов освоения Арктики и морской мощи своей страны.

Сегодня, стоя на вечной стоянке у берегов Невы, «Красин» продолжает рассказывать свою удивительную историю посетителям, напоминая о мужестве моряков и величии инженерной мысли начала XX века.

Рождение гиганта: от «Святогора» до «Красина»

История ледокола началась в далеком 1916 году, когда в Великобритании, на верфи Армстронга, Уитворта и Ко. в Ньюкасле, по заказу Российской империи был заложен новый мощный ледокол.

Он предназначался для работы в суровых условиях Северного Ледовитого океана и был назван «Святогор» — в честь былинного русского богатыря.

Спущенный на воду в августе 1917 года, он стал одним из самых мощных ледоколов своего времени.

После революции, в годы Гражданской войны, ледокол оказался в Великобритании. Лишь в 1927 году Советское правительство смогло вернуть его в страну.

Тогда же корабль получил свое нынешнее имя, став «Красиным» в память о выдающемся советском дипломате Леониде Борисовиче Красине. Под этим именем ему предстояло вписать свое имя в мировую историю.

Триумф 1928 года: спасение экспедиции «Италия»

Мировую славу ледоколу принесла драматическая спасательная операция 1928 года.

В Арктике потерпел крушение дирижабль «Италия» под командованием известного итальянского исследователя Умберто Нобиле.

Часть экипажа, включая самого Нобиле, оказались блокированы на льдине в тяжелейших условиях. На их поиски были направлены суда разных стран, но именно «Красину» под командованием капитана Карла Эгги удалось пробиться сквозь непроходимые льды и спасти выживших членов экспедиции.

Этот подвиг показал выдающиеся ледокольные качества корабля и героизм его экипажа, став символом международного сотрудничества и морского мужества.

Служба в годы войны и мирное долголетие

В годы Великой Отечественной войны ледокол «Красин» сыграл важную роль в обеспечении северных конвоев, поставлявших жизненно необходимые грузы из стран-союзников в СССР.

Несмотря на возраст, он пробивал ледовые каналы, спасал терпящие бедствие суда и участвовал в эвакуации. Его работа в условиях военного времени требовала особого героизма и мастерства экипажа.

После войны «Красин» продолжал активную работу, участвуя в полярных исследованиях, проводя суда по Северному морскому пути, обеспечивая научные экспедиции.

Его трудовая биография удивительна по своей продолжительности — он оставался в строю долгие десятилетия, став одним из старейших действующих ледоколов в мире.

Музей на плаву: вечная стоянка в Петербурге

К концу 1980-х годов стало очевидно, что уникальный корабль должен быть сохранен для потомков. Было принято решение превратить «Красин» в музей.

В 1990 году ледокол был передан Музею Мирового океана (штаб-квартира которого находится в Калининграде) и получил статус филиала.

С тех пор он находится на вечной стоянке в Санкт-Петербурге, у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.

Что можно увидеть на борту

Сегодня ледокол «Красин» — это действующий музей, открытый для посетителей. Экскурсии по кораблю позволяют погрузиться в его славную историю:

Можно осмотреть палубы и надстройки, почувствовать масштаб и мощь корабля.

Побывать в машинных отделениях и увидеть механизмы, приводившие в движение этот гигант.

Посетить каюты экипажа и помещения, рассказывающие о быте моряков в полярных условиях.

Узнать подробности легендарных походов и спасательных операций из рассказов экскурсоводов и музейных экспозиций.

Музейная экспозиция включает фотографии, документы, личные вещи полярников и моряков, модели кораблей — все, что помогает воссоздать атмосферу тех героических лет.

Ледокол «Красин» в Петербурге — это не просто музей корабль, это живая история, символ мужества и настойчивости в покорении Арктики.

Он остается одним из самых ярких памятников морской славы России и важной частью культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга.

Его силуэт на Неве — это постоянное напоминание о великих открытиях и подвигах, совершенных во имя науки и спасения людей.