Ледокол «Красин»: легенда Арктики на Неве

Ледокол «Красин», пущенный на воду более ста лет назад, он стал одним из символов освоения Арктики и морской мощи своей страны.
Сегодня, стоя на вечной стоянке у берегов Невы, «Красин» продолжает рассказывать свою удивительную историю посетителям, напоминая о мужестве моряков и величии инженерной мысли начала XX века.
Рождение гиганта: от «Святогора» до «Красина»
История ледокола началась в далеком 1916 году, когда в Великобритании, на верфи Армстронга, Уитворта и Ко. в Ньюкасле, по заказу Российской империи был заложен новый мощный ледокол.
Он предназначался для работы в суровых условиях Северного Ледовитого океана и был назван «Святогор» — в честь былинного русского богатыря.
Спущенный на воду в августе 1917 года, он стал одним из самых мощных ледоколов своего времени.
После революции, в годы Гражданской войны, ледокол оказался в Великобритании. Лишь в 1927 году Советское правительство смогло вернуть его в страну.
Тогда же корабль получил свое нынешнее имя, став «Красиным» в память о выдающемся советском дипломате Леониде Борисовиче Красине. Под этим именем ему предстояло вписать свое имя в мировую историю.
Триумф 1928 года: спасение экспедиции «Италия»
Мировую славу ледоколу принесла драматическая спасательная операция 1928 года.
В Арктике потерпел крушение дирижабль «Италия» под командованием известного итальянского исследователя Умберто Нобиле.
Часть экипажа, включая самого Нобиле, оказались блокированы на льдине в тяжелейших условиях. На их поиски были направлены суда разных стран, но именно «Красину» под командованием капитана Карла Эгги удалось пробиться сквозь непроходимые льды и спасти выживших членов экспедиции.
Этот подвиг показал выдающиеся ледокольные качества корабля и героизм его экипажа, став символом международного сотрудничества и морского мужества.
Служба в годы войны и мирное долголетие
В годы Великой Отечественной войны ледокол «Красин» сыграл важную роль в обеспечении северных конвоев, поставлявших жизненно необходимые грузы из стран-союзников в СССР.
Несмотря на возраст, он пробивал ледовые каналы, спасал терпящие бедствие суда и участвовал в эвакуации. Его работа в условиях военного времени требовала особого героизма и мастерства экипажа.
После войны «Красин» продолжал активную работу, участвуя в полярных исследованиях, проводя суда по Северному морскому пути, обеспечивая научные экспедиции.
Его трудовая биография удивительна по своей продолжительности — он оставался в строю долгие десятилетия, став одним из старейших действующих ледоколов в мире.
Музей на плаву: вечная стоянка в Петербурге
К концу 1980-х годов стало очевидно, что уникальный корабль должен быть сохранен для потомков. Было принято решение превратить «Красин» в музей.
В 1990 году ледокол был передан Музею Мирового океана (штаб-квартира которого находится в Калининграде) и получил статус филиала.
С тех пор он находится на вечной стоянке в Санкт-Петербурге, у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.
Что можно увидеть на борту
Сегодня ледокол «Красин» — это действующий музей, открытый для посетителей. Экскурсии по кораблю позволяют погрузиться в его славную историю:
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Можно осмотреть палубы и надстройки, почувствовать масштаб и мощь корабля.
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Побывать в машинных отделениях и увидеть механизмы, приводившие в движение этот гигант.
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Посетить каюты экипажа и помещения, рассказывающие о быте моряков в полярных условиях.
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Узнать подробности легендарных походов и спасательных операций из рассказов экскурсоводов и музейных экспозиций.
Музейная экспозиция включает фотографии, документы, личные вещи полярников и моряков, модели кораблей — все, что помогает воссоздать атмосферу тех героических лет.
Ледокол «Красин» в Петербурге — это не просто музей корабль, это живая история, символ мужества и настойчивости в покорении Арктики.
Он остается одним из самых ярких памятников морской славы России и важной частью культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга.
Его силуэт на Неве — это постоянное напоминание о великих открытиях и подвигах, совершенных во имя науки и спасения людей.