«Мышление краба»: воксельный посланник с поля — о чем говорит необычная скульптура под Петербургом?

Между Мурино и Буграми, посреди поля, появилась необычная скульптура — гигантский воксельный краб, который не просто украшает пейзаж, но несет в себе глубокий смысл, заставляя задуматься о нас самих и наших отношениях.

Современное искусство всё чаще выходит за пределы галерей и музеев, осваивая новые пространства и взаимодействуя с окружающей средой.

Под Петербургом, в поле между активно застраивающимися районами Мурино и Бугров, появилось произведение, которое сразу привлекло внимание своей необычностью — скульптура «Мышление краба», созданная художником Владимиром Net в 2022 году.

Эта работа — не просто декоративный элемент, а своего рода арт-объект с посланием, зашифрованным в его форме и названии.

Отсылка к феномену: о чем говорит название?

Название скульптуры — «Мышление краба» — это прямая отсылка к природному феномену, наблюдаемому у этих ракообразных.

Как известно, если поместить нескольких крабов в ведро, то, когда один из них начинает выбираться наружу, его сородичи не помогают ему, а, напротив, цепляются за него и тянут обратно вниз — они словно не могут допустить, чтобы кто-то из их группы оказался выше или свободнее остальных.

Это поведение и получило название «мышление краба» или «крабовая ментальность» — метафора для ситуаций, когда люди из зависти, страха или неуверенности в себе не дают другим достичь успеха или выбраться из сложной ситуации, а наоборот, тянут их назад.

Смысл работы: о нас самих и наших страхах

Художник Владимир Net, создавая свою скульптуру, вдохновлялся именно этим феноменом, перенося его на человеческие взаимоотношения.

Как пишет сам автор, близкие люди иногда, сами того не осознавая, заставляют нас усомниться в собственных решениях, развивая внутренние страхи и неуверенность — это могут быть критика, скептицизм, отговорки от смелых шагов.

Посыл работы прост и понятен — не доводить до такого, то есть, стремиться к поддержке друг друга, не поддаваться зависти и не тянуть других назад, а также самому быть уверенным в своих силах и не позволять чужому негативу повлиять на свои решения.

Форма и исполнение: воксельный краб из бруса и фанеры

Скульптура «Мышление краба» выполнена в необычной воксельной технике. Воксель (от англ. voxel — volume pixel) — это объёмный пиксель, наименьший элемент трехмерного пространства.

Скульптура выглядит так, будто она составлена из множества кубиков или блоков, как в компьютерной игре или 3D-модели.

Для создания краба художник использовал доступные материалы — брус и фанеру — эти материалы придают скульптуре некоторую грубоватость и подчеркивают ее «цифровой» или «пиксельный» характер.

Краб получился внушительным — его вес составляет примерно 117 кг.

Расположение скульптуры в открытом поле также символично — это пространство свободы, возможностей, но и уязвимости, где каждый шаг виден.

Жизнь скульптуры: испытание временем и погодой

Как и многие арт-объекты, расположенные на открытом воздухе, «Мышление краба» сталкивается с испытаниями погодой и временем.

Интересный факт из его недолгой истории — в апреле 2023 года скульптура потеряла один глаз — это, возможно, результат воздействия ветра, вандализма или просто износа материалов.

Однако, уже в мае того же года художник восстановил свой арт-объект, что говорит о его приверженности своей работе и желании сохранить ее послание.

«Мышление краба» — это не просто необычная скульптура в поле — это современное произведение искусства, которое использует знакомые формы и символы, чтобы говорить о важных аспектах человеческих взаимоотношений, о поддержке и зависти, о смелости и неуверенности.

Это напоминание о том, как важно преодолевать «крабовую ментальность» в себе и окружающих, чтобы двигаться вперед и достигать своих целей.