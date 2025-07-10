«Начало начал» в Петербурге: адрес, где рождается сюжет

Погрузитесь в литературную географию Северной столицы и узнайте, где начинается одно из самых мрачных и великих произведений русской литературы.

Петербург — это не просто город, а живой организм, где реальность переплетается с вымыслом. И есть здесь дом, который по праву носит имя «Начало начал», ведь именно с его порога мы шагаем в мир романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».

Дом, откуда вышел Раскольников — пролог трагедии

Действие знаменитого романа начинается в скромном доме на пересечении Гражданской улицы и Столярного переулка. Именно из «каморки» под самой крышей этого высокого здания вышел юный Родион Раскольников в тот роковой июльский вечер.

Достоевский с первых строк описывает его жилище — тесную, душную клетушку, напоминающую шкаф, и гнетущую атмосферу бедности и отчаяния, которая толкает героя на страшный шаг.

История здания — от пяти этажей к четырем

Здание, ставшее отправной точкой для романа, было построено в 1831 году архитектором Егором Цолликофером. Изначально оно было пятиэтажным, но капитальный ремонт в 1970 году изменил его облик — были убраны полуподвальные помещения, и дом стал четырехэтажным.

Однако, та самая мансарда, где по замыслу Достоевского ютилась «крошечная клетушка» главного героя, сохранилась до наших дней.

Память на стене — дом сегодня

Сегодня на фасаде дома установлена мемориальная доска с барельефом писателя, напоминающая прохожим о его связи с этим местом.

Слова Даниила Гранина и Дмитрия Лихачева, выгравированные на доске, гласят о том, что именно трагические судьбы людей этой местности вдохновили Достоевского на его страстную проповедь добра. Дом «Начала начал» стал настоящим местом притяжения для всех, кто стремится почувствовать атмосферу великого романа и пройти по следам его героев.