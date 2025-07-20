Остров Новая Голландия: как уникальное место прошло годы расцвета, забвения и возрождения

В самом сердце Петербурга лежит остров, чья история насчитывает столетия — от закрытой верфи до модного общественного пространства, где живет дух перемен.

Вглядываясь в карту Санкт‑Петербурга, легко заметить необычный остров в дельте Невы, окруженный водами Мойки, Адмиралтейского и Крюкова каналов.

Его форма напоминает клин, а внутри скрывается круглое внутреннее водохранилище.

Это Новая Голландия — место с уникальной историей, которое прошло путь от строго закрытой военно‑морской базы до одного из самых популярных и оживленных общественных пространств города.

Его преображение — это история о том, как старые стены обретают новую жизнь, а прошлое гармонично сочетается с настоящим.

Рождение острова: верфь Петра Великого

История Новой Голландии началась при Петре Великом. Остров был создан искусственно в начале XVIII века, во время строительства Петербурга, путем соединения двух островов — Спасского и Кривого.

Название «Новая Голландия» появилось неслучайно. Петр I, восхищавшийся голландским судостроением, планировал создать здесь верфь и склады для хранения корабельного леса.

Место было идеальным — в центре города, с выходом к Неве и защищенное каналами.

Склады и вспомогательные постройки были выполнены в типичном голландском стиле, что и дало название острову.

Долгое время Новая Голландия оставалась закрытой территорией, куда имели доступ только военные и работники Адмиралтейства.

Каменные стены: архитектура и назначение

Современный архитектурный облик Новой Голландии в основном сформировался во второй половине XVIII века.

Главные здания — склады по периметру острова и уникальное круглое здание тюрьмы, известное как «Бутылка» — были построены по проектам таких талантливых архитекторов, как Жан-Батист Валлен-Деламот (автор знаменитой арки над каналом) и Антон Честаков (спроектировавший круглое водохранилище).

Склады: монументальные краснокирпичные здания складов были предназначены для хранения корабельного леса. Их строгий, функциональный стиль отражал их назначение.

Арка Валлен-Деламота: одна из самых узнаваемых деталей острова — величественная арка, переброшенная через канал. Она служила парадным въездом на территорию и выполняла одновременно декоративную и символическую функцию.

«Ковш»: круглое внутреннее водохранилище, получившее название «Ковш», было сердцем острова. Здесь могли отстаиваться или ремонтироваться небольшие суда, храниться лесоматериалы. Его необычная форма — результат инженерных решений и стремления к максимальной функциональности.

«Бутылка»: круглое здание тюрьмы, построенное позже, получило прозвище «Бутылка» из-за своей формы. Долгое время оно служило военно-морской тюрьмой.

Новая жизнь: от забвения к возрождению

На протяжении двух столетий Новая Голландия оставалась закрытой военно-морской территорией.

После распада СССР её военное значение снизилось, и остров на долгие годы пришёл в запустение.

Его уникальная архитектура ветшала, а территория была недоступна для горожан. Было множество планов по реконструкции, но все они оставались на бумаге.

Ситуация изменилась в начале XXI века, когда началась масштабная реконструкция и возрождение острова.

Целью было сохранить его исторический облик, но вдохнуть в него новую жизнь, превратив в открытое общественное пространство.

Проект был сложным и долгим, но результат превзошёл ожидания.

Новая Голландия сегодня: центр притяжения

Сегодня Новая Голландия — это один из самых модных и посещаемых районов Петербурга. Остров превратился в многофункциональный культурный и развлекательный центр.

Парк: большая часть острова занята ухоженным парком с газонами, деревьями, местами для отдыха. Это идеальное место для прогулок, пикников, занятий спортом на свежем воздухе.

Культурная площадка: на острове постоянно проводятся выставки, концерты, фестивали, кинопоказы, лекции. Открыты галереи, творческие студии.

«Бутылка» — новая жизнь: здание бывшей тюрьмы «Бутылка» получило новую жизнь. Сегодня это своего рода вертикальная улица, где на нескольких этажах располагаются магазины, кафе, рестораны, барбершопы, спортивные студии и даже небольшая сцена для мероприятий во внутреннем дворике.

Детский досуг: для детей созданы игровые площадки, включая модель корабля фрегата «Пётр и Павел», построенную в масштабе 1:8.

Отдых у воды: зимой на «Ковше» заливают каток, летом здесь можно посидеть у воды, наблюдая за городскими пейзажами.

Особая атмосфера: сочетание истории и современности

Новая Голландия привлекает своей особой атмосферой. Здесь чувствуется дух истории в старых кирпичных стенах и арке Валлен-Деламота, но при этом пространство наполнено современной энергией.

Это место, где молодежь встречается за чашкой кофе, семьи гуляют с детьми, а туристы знакомятся с необычной стороной Петербурга.

Остров стал примером успешной ревитализации индустриального или исторического пространства, превратившегося в живой, дышащий организм города.

Новая Голландия — это больше, чем просто остров. Это символ перемен, доказательство того, что прошлое и будущее могут гармонично сосуществовать.

От верфи Петра Великого, где рождались корабли, до современного культурного центра, где рождаются новые идеи — Новая Голландия продолжает свою удивительную историю, оставаясь одним из самых ярких и притягательных мест на карте Петербурга.