От Египетского до Ломоносовского: кто и почему дал мостам на Фонтанке такие названия

Мосты через Фонтанку носят имена, которые порой звучат как стихи — цветочные или полные загадок.

Река Фонтанка — это одна из главных водных артерий центра Санкт-Петербурга.

Она отделяет исторический центр от более поздних районов и пересекается множеством мостов, каждый из которых — не просто переправа, а свидетель истории, имеющий свое имя и свою судьбу.

Названия мостов через Фонтанку порой кажутся необычными, связанными с цветами, людьми, событиями или особенностями мест.

Вслушайтесь в эти имена, и вы услышите голоса прошлых веков, рассказывающие о том, как строился и менялся наш город.

Цветочные имена: есть ли они на Фонтанке?

В Петербурге действительно есть мосты, чьи названия прямо связаны с цветами или, точнее, с цветом — это знаменитые Цветные мосты через реку Мойку (Синий, Зелёный, Красный, Желтый) или через канал Грибоедова.

Их имена произошли от цвета их окраски в XVIII—XIX веках.

На самой Фонтанке нет такой серии «цветочных» мостов.

Однако, сама идея цветочных или поэтичных названий мостов возникает из их связи с окружающим пространством, которое могло быть наполнено зеленью садов, красотой парков или просто живописными видами.

Например, Зеленый мост через Мойку получил свое имя по окраске, но он также находится рядом с Летним садом.

Имена мостов через Фонтанку берут свое начало из других источников — они связаны с людьми, историческими событиями или особенностями прилегающих районов.

Другие имена с историей: люди, места, стили

Мосты через Фонтанку носят самые разнообразные имена, и каждое из них — это маленькая история:

Аничков мост : вероятно, самый известный мост через Фонтанку, прославленный своими конными группами работы П.К. Клодта. Свое имя он получил от расположенного рядом Аничкова дворца, который был построен по приказу Елизаветы Петровны для Аничковых, выходцев из древнего новгородского рода. М. С. Аничков, кстати, и был строителем этого моста.

Ломоносовский мост : этот мост изначально носил имя графа Чернышева, поскольку находился недалеко от его усадьбы. В советское время, в 1948 году, его переименовали в честь великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Это пример того, как мосты могут получать имена выдающихся личностей.

Белинского мост : ранее этот мост назывался Симеоновским — по названию церкви Святого Симеона и Анны, расположенной неподалеку. В 1923 году мост получил имя Виссариона Григорьевича Белинского — русского литературного критика и публициста. Это еще один пример переименования в честь деятеля культуры.

Старо-Калинкин мост : название этого моста связано с исторической деревней Калинкиной, которая существовала на этом месте до строительства города. Это название указывает на то, что мост был построен в местности, где раньше располагалось поселение. Приставка «Старо-» появилась позже, чтобы отличить его от «Ново-Калинкина» моста на Обводном канале.

Египетский мост: этот мост через Фонтанку уникален тем, что его название никак не связано ни с человеком, ни с местностью. Оно дано по его необычному архитектурному стилю и декору — мост украшен сфинксами и другими элементами, выполненными в древнеегипетском стиле.

Что имена мостов рассказывают о городе?

Имена мостов через Фонтанку — это не просто ярлыки для навигации. Они являются частью исторической памяти города, отражают его культурные и социальные изменения.

Смена названий (как у Ломоносовского или Белинского мостов) говорит о смене эпох и приоритетов. Названия, связанные с местностью (Старо-Калинкин), напоминают о догородской истории этих мест.

Имена, данные по людям (Аничков), увековечивают память о знатных жителях или выдающихся личностях.

А названия, связанные со стилем (Египетский), показывают многообразие архитектурных течений в Петербурге.

Названия мостов — это тоже часть Петербурга.

Они приглашают нас присмотреться к деталям, узнать их историю и увидеть за простым словом на табличке целый пласт городской жизни.

В следующий раз, переходя через один из мостов Фонтанки, вспомните его имя — возможно, оно расскажет вам свою уникальную петербургскую историю.