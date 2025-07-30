От Слоновьего двора до Советских улиц: история засыпанных Песков в Петербурге

История района Пески — это рассказ о том, как болотистая и песчаная окраина со слонами и полковыми слободами превратилась в упорядоченный городской квартал.

Сегодня, гуляя по тихим Советским улицам между Суворовским и Лиговским проспектами, трудно представить, что когда-то эта территория была одной из самых неустроенных в городе.

Ее историческое название — Пески — говорит само за себя.

Это была низменная, болотистая местность, покрытая песком, которую пришлось буквально создавать заново, засыпая и осушая, чтобы превратить в полноценную часть имперской столицы.

Песок, болота и царские слоны

В первой половине XVIII века территория будущих Песков была далекой и малопривлекательной окраиной.

Здесь не строили дворцов — земля была слишком ненадежной.

Вместо этого здесь располагались объекты, которые не хотели видеть в центре города:

Слоновый двор: одно из самых экзотических мест старого Петербурга. Здесь содержались слоны, подаренные Анне Иоанновне персидским шахом. Этот причудливый зверинец находился примерно в районе нынешней 2-й Советской улицы и был популярным местом для прогулок любопытных горожан.

Полковые слободы: главную роль в освоении района сыграла армия. Здесь были расквартированы гвардейские полки — Семеновский и Преображенский. Именно военная структура и определила будущую планировку Песков.

Территория была настолько дикой, что в документах того времени ее описывали как “пустопорожнее место”, заросшее лесом и кустарником, где в изобилии водились волки.

Рождение улиц: от рот до Советских

Радикальная трансформация Песков началась во второй половине XVIII века.

Болота осушали, землю поднимали с помощью привозного грунта, а улицы прокладывали с военной четкостью.

Военная планировка: улицы изначально назывались по номерам рот гвардейских полков, которые здесь стояли. Так появились 1-я рота, 2-я рота и так далее — прообраз будущей строгой сетки улиц.

Рождественские улицы: позже, когда район стал более гражданским, улицы переименовали в Рождественские в честь главной архитектурной доминанты — Храма Рождества Христова на Песках (снесен в 1930-е годы). Десять Рождественских улиц вместе с Мытнинской и Дегтярной и составляли сердце района.

Застройка доходными домами: к концу XIX века Пески окончательно превратились в типичный район для среднего класса. Их застроили добротными доходными домами, где жили чиновники, торговцы, врачи и инженеры.

После революции Рождественские улицы, как и многие другие с “церковными” названиями, были переименованы в Советские, окончательно стерев память о прежнем имени района.

Этап Название улиц Характер района Начало XVIII в. Отсутствовали Болотистая окраина, Слоновый двор, леса. Середина - конец XVIII в. Нумерованные “роты” Военные слободы, начало осушения и застройки. XIX - начало XX в. Рождественские Сформировавшийся городской район, доходные дома, средний класс. С 1923 г. Советские Тихий жилой район в центре города.

История Песков — это классический петербургский сюжет о победе воли и порядка над природным хаосом.

Болотистая пустошь, где когда-то гуляли слоны, а по ночам выли волки, превратилась в упорядоченный и респектабельный городской район.

И хотя сегодня его улицы носят другие имена, их строгая геометрия до сих пор хранит память о полковых ротах, которые первыми проложили здесь дорогу в будущее.