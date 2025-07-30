От Слоновьего двора до Советских улиц: история засыпанных Песков в Петербурге

Сегодня, гуляя по тихим Советским улицам между Суворовским и Лиговским проспектами, трудно представить, что когда-то эта территория была одной из самых неустроенных в городе.
Ее историческое название — Пески — говорит само за себя.
Это была низменная, болотистая местность, покрытая песком, которую пришлось буквально создавать заново, засыпая и осушая, чтобы превратить в полноценную часть имперской столицы.
Песок, болота и царские слоны
В первой половине XVIII века территория будущих Песков была далекой и малопривлекательной окраиной.
Здесь не строили дворцов — земля была слишком ненадежной.
Вместо этого здесь располагались объекты, которые не хотели видеть в центре города:
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Слоновый двор: одно из самых экзотических мест старого Петербурга. Здесь содержались слоны, подаренные Анне Иоанновне персидским шахом. Этот причудливый зверинец находился примерно в районе нынешней 2-й Советской улицы и был популярным местом для прогулок любопытных горожан.
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Полковые слободы: главную роль в освоении района сыграла армия. Здесь были расквартированы гвардейские полки — Семеновский и Преображенский. Именно военная структура и определила будущую планировку Песков.
Территория была настолько дикой, что в документах того времени ее описывали как “пустопорожнее место”, заросшее лесом и кустарником, где в изобилии водились волки.
Рождение улиц: от рот до Советских
Радикальная трансформация Песков началась во второй половине XVIII века.
Болота осушали, землю поднимали с помощью привозного грунта, а улицы прокладывали с военной четкостью.
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Военная планировка: улицы изначально назывались по номерам рот гвардейских полков, которые здесь стояли. Так появились 1-я рота, 2-я рота и так далее — прообраз будущей строгой сетки улиц.
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Рождественские улицы: позже, когда район стал более гражданским, улицы переименовали в Рождественские в честь главной архитектурной доминанты — Храма Рождества Христова на Песках (снесен в 1930-е годы). Десять Рождественских улиц вместе с Мытнинской и Дегтярной и составляли сердце района.
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Застройка доходными домами: к концу XIX века Пески окончательно превратились в типичный район для среднего класса. Их застроили добротными доходными домами, где жили чиновники, торговцы, врачи и инженеры.
После революции Рождественские улицы, как и многие другие с “церковными” названиями, были переименованы в Советские, окончательно стерев память о прежнем имени района.
|Этап
|Название улиц
|Характер района
|Начало XVIII в.
|Отсутствовали
|Болотистая окраина, Слоновый двор, леса.
|Середина - конец XVIII в.
|Нумерованные “роты”
|Военные слободы, начало осушения и застройки.
|XIX - начало XX в.
|Рождественские
|Сформировавшийся городской район, доходные дома, средний класс.
|С 1923 г.
|Советские
|Тихий жилой район в центре города.
История Песков — это классический петербургский сюжет о победе воли и порядка над природным хаосом.
Болотистая пустошь, где когда-то гуляли слоны, а по ночам выли волки, превратилась в упорядоченный и респектабельный городской район.
И хотя сегодня его улицы носят другие имена, их строгая геометрия до сих пор хранит память о полковых ротах, которые первыми проложили здесь дорогу в будущее.