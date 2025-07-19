Петербургский «холст» для гигантов: реклама на брандмауэрах начала XX века

В начале XX века глухие стены петербургских домов превратились в огромные рекламные панно, рассказывая городу о новых товарах и брендах.

Петербург всегда был городом динамичным, быстро реагирующим на новые веяния.

С ростом промышленности и торговли в конце XIX – начале XX века реклама стала неотъемлемой частью городской жизни.

Она появлялась на афишных тумбах, в газетах, на витринах магазинов.

Но особое место занимала масштабная реклама на огромных, глухих стенах домов — так называемых брандмауэрах.

Эти стены, не предназначенные для окон, становились идеальным полотном для гигантских изображений и надписей, меняя облик города и формируя его визуальный шум.

Что такое брандмауэр?

Чтобы понять, почему эти стены стали рекламными площадками, нужно разобраться, что такое брандмауэр.

В Петербурге, где плотность застройки была высокой, дома часто пристраивались друг к другу вплотную.

Брандмауэр — это глухая стена здания, не имеющая окон и дверей. Такие стены появлялись либо в результате частичного сноса соседнего здания (часто деревянного), либо в тех случаях, когда квартал был застроен не полностью, и стена дома выходила на свободное пространство, улицу или двор.

Главное назначение брандмауэра — служить противопожарной преградой (отсюда и немецкое Brandmauer — «огненная стена»), предотвращая распространение огня с соседних строений.

Поскольку эти стены не выходили на парадные фасады и не были предназначены для обзора с улицы, их часто оставляли неоштукатуренными или просто красили в один цвет.

В результате в плотной городской застройке появлялись огромные, пустые плоскости.

Идеальный холст для рекламы: как использовали стены?

Эти пустые брандмауэры быстро привлекли внимание рекламщиков.

В условиях растущей конкуренции и необходимости продвигать свои товары, компании искали новые, более заметные способы обращения к потребителю.

Огромная глухая стена, выходящая на оживленную улицу, площадь или даже просматриваемая из окон трамвая, стала идеальным решением.

Это был аналог современных билбордов, но гораздо больше по размеру и, зачастую, более живописный. Брандмауэры предлагали гигантское пространство для размещения информации, которое невозможно было игнорировать.

Чем более заметно расположен был брандмауэр, тем выше была его рекламная стоимость. Особенно ценились стены на пересечениях улиц, у рынков, вокзалов, там, где проходили большие потоки людей.

Гиганты на стенах: что рекламировали и как рисовали?

Реклама на брандмауэрах была, без преувеличения, монументальной. Надписи и изображения достигали нескольких десятков квадратных метров.

Цвета были яркими, шрифты — крупными и выразительными, чтобы быть заметными издалека.

Рекламировали все, что имело массовый спрос:

Продукты питания : шоколад и конфеты (знаменитые фабрики «Жорж Борман», «Эйнем», «Лаферм»), чай, кофе, пищевые консервы. Часто изображали упаковку продукта или сцены его потребления.

Напитки : пиво, воды, квас.

Одежда и обувь : галоши (очень актуально для Петербурга), пальто, белье.

Табачные изделия : папиросы и сигареты.

Финансовые услуги : реклама банков, страховых компаний.

Транспорт: реклама пароходных линий, железных дорог.

Создание таких гигантских панно было сложным процессом.

Специальные «рекламные мастерские» нанимали художников и маляров. Сначала на стену наносилась сетка (для масштабирования эскиза), затем изображение переносилось и раскрашивалось вручную.

Для надписей и повторяющихся элементов могли использовать трафареты.

Работа требовала аккуратности, умения работать на высоте и владения техниками монументальной живописи.

Некоторые из этих росписей были настоящими произведениями прикладного искусства.

Брандмауэры как летопись эпохи: что они рассказывают сегодня?

Рекламные брандмауэры начала XX века — это ценный исторический источник.

Они показывают, какие товары были популярны, какие компании доминировали на рынке, как развивался дизайн рекламы и типографика.

По стилю изображений можно судить об эстетических предпочтениях эпохи.

К сожалению, очень немногие из этих гигантских панно дошли до наших дней. Многие брандмауэры со временем были застроены новыми зданиями.

Те, что остались открытыми, либо были закрашены в советское время (старая реклама считалась «буржуазной»), либо разрушились под воздействием времени и погоды.

Иногда под слоями более поздней краски или штукатурки удается обнаружить еле заметные следы старой рекламы, как фантомные образы прошлого.

Таким образом, рекламные брандмауэры — это исчезнувший, но важный элемент визуальной культуры дореволюционного Петербурга.

Они свидетельствуют о буйном расцвете коммерции, о смелости рекламодателей и о том, как даже самые утилитарные элементы городской застройки могли превращаться в огромные полотна, рассказывающие о жизни города и его потребностях.

Их память живет в редких сохранившихся фотографиях и исследованиях, напоминая о том, каким пестрым и громким мог быть рекламный пейзаж Северной столицы век назад.