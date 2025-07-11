Почему император назвал дворец «Коттеджем»? Готическая жемчужина Петергофа и ее тайны

Вдали от парадных ансамблей Петергофа спрятался изящный дворец в готическом стиле, где императорская семья Николая I находила уединение и покой, а его название до сих пор вызывает вопросы.

Петербург и его пригороды полны величественных дворцов, поражающих своим размахом и роскошью. Но в парке Александрия, что в Петродворцовом районе, есть особое место — дворец «Коттедж».

Он не оглушает помпезностью, а очаровывает своей изящностью и камерностью, представляя собой уголок неоготической романтики, построенный как загородная резиденция для семьи императора Николая I. Но почему же роскошный дворец получил такое скромное, даже домашнее название — «Коттедж»?

Архитектурная фантазия — готика в Петергофе

Дворец «Коттедж» был возведен в 1829 году по проекту выдающегося архитектора Адама Менеласа, мастера неоготического стиля. Именно этот стиль стал доминантой всего паркового ансамбля Александрии, придавая ему особую атмосферу старинного английского поместья.

«Коттедж» — сравнительно небольшое здание, всего в два этажа с уютной мансардой, но его пропорции безупречны, а фасады богато украшены ажурными декоративными элементами, искусно выполненными из чугуна.

Эти детали придают ему не только изысканность, но и легкий налет загадочности, присущий готике, выделяя его среди привычной петербургской архитектуры.

Внутри сказки — интерьеры, полные деталей и истории

Войдя внутрь, вы словно попадаете в ожившую сказку. Интерьеры «Коттеджа» — это торжество деталей и ручной работы.

Готический орнамент повторяется повсюду: на коврах, сотканных вручную, в изысканном декоре печей и мраморных каминов, в очертаниях мебели, изготовленной специально для дворца по рисункам самого Менеласа. Даже часы, канделябры и люстры выдержаны в едином готическом стиле.

Особую ценность интерьерам придают подлинные произведения искусства — картины великих русских художников, таких как Айвазовский и Кипренский.

Несмотря на то, что дворец пострадал во время Великой Отечественной войны (он был захвачен гитлеровцами, и часть интерьеров уничтожена), большинство предметов обстановки и экспонатов удалось своевременно эвакуировать, и сегодня они вернулись на свои места, позволяя увидеть дворец практически таким, каким он был при своих августейших владельцах.

Убежище от парадности — почему «Коттедж»?

«Коттедж» был задуман как место для спокойной семейной жизни, вдали от дворцового этикета и официальных церемоний. Николай I и его супруга Александра Федоровна любили проводить здесь время с детьми, наслаждаясь уединением и красотой парка.

Этот дворец стал для них настоящим домом, где они могли быть просто семьей, без бремени императорских обязанностей.

Название «Коттедж» как нельзя лучше отражало эту идею — это не парадная резиденция для приемов, а уютное загородное убежище, место, где можно было снять корону и почувствовать себя просто счастливыми людьми. Сегодня дворец «Коттедж» открыт для посетителей.

Экскурсия по его залам — это уникальная возможность прикоснуться к личной истории императорской семьи, увидеть, как они жили, и оценить утонченную красоту неоготических интерьеров, которые делают этот дворец одной из самых очаровательных жемчужин Петергофа, хранящей тайну своего необычного названия.