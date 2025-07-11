Почему в Петербурге любят крыши, и куда можно подняться легально?

В Санкт-Петербурге, где прогулки по крышам стали почти легендой, появился уникальный проект, позволяющий взглянуть на город сверху совершенно легально и безопасно.

Петербург — город уникальной архитектуры, каналов и неповторимой атмосферы.

Но есть еще один символ Северной столицы, не такой очевидный для обычного туриста, но глубоко укоренившийся в культуре города — это страсть к высоте, к взгляду на мир с крыш домов. И теперь этот давний обычай обрел свое легальное и безопасное воплощение.

Традиция с высоты — откуда взялась страсть к петербургским крышам?

Поколение за поколением петербуржцы стремились забраться на крыши — чтобы увидеть город иначе, оценить его стройные линии и широкие перспективы с высоты птичьего полета, почувствовать свободу и просто подышать ветром над суетой улиц.

Архитектура центра города, с ее пологими крышами и замкнутыми дворами-колодцами, словно сама подталкивала к таким «вертикальным» прогулкам.

Это было приключение, способ увидеть знакомое с новой стороны. Однако такие вылазки часто были опасными и незаконными.

Именно поэтому появление официальной обзорной площадки на крыше стало настоящим подарком для всех, кто мечтает о петербургских высотах.

«Парк в небе» — что ждет на самой «Крыше»?

Речь идет о «Крыше» «Лофт Проекта «Этажи» — креативного арт-пространства, расположенного в здании бывшего Смольнинского хлебозавода.

Подъем сюда — это часть погружения в атмосферу: нужно пройти пешком пять этажей по лестнице с нарочито необработанными, винтажными стенами (организаторы считают, что это подчеркивает самобытность места), а затем подняться по железной пожарной лестнице.

Но усилия вознаграждаются сторицей! «Крыша» — это огромное, 1200-метровое пространство, покрытое надежными деревянными настилами.

Здесь есть зеленые зоны, безопасные ограждения, удобные мягкие подушки для отдыха. Для романтиков и любителей астрономии даже установлены телескопы.

Перекусить можно в «Зеленой комнате». С высоты 27 метров (это одна из самых высоких доступных площадок после колоннады Исаакиевского собора) открывается потрясающий вид: оживленный Лиговский проспект, купола соборов, бескрайнее море петербургских крыш.

Это место не зря прозвали «Парком в небе» — здесь действительно чувствуешь себя между небом и землей, особенно волшебно это ощущение во время белых ночей.

Доступность и атмосфера — почему «Крыша» стала любимицей города?

«Крыша» «Этажей» удобно расположена недалеко от Московского вокзала и метро «Лиговский проспект», и что важно — работает круглосуточно!

Есть даже специальные бесплатные часы (утром по будням), хотя в любое другое время вход платный. После девяти вечера доступ осуществляется через хостел, а с одиннадцати вечера действует «тихий режим» — идеальное время для спокойного общения с видом на ночной город.

Здесь можно легально устроить пикник со своей едой и напитками, сделать великолепные фотографии в любое время года (зимой, говорят, виды особенно «обалденные»), просто провести время с друзьями или в одиночестве, любуясь панорамой.

«Крыша» стала настоящим феноменом и любимым местом для петербуржцев и гостей города, собирая множество восторженных отзывов.

Она воплотила в себе давнее желание петербуржцев — увидеть свой уникальный город с высоты, подарив возможность легально и безопасно прикоснуться к небесам над Северной столицей.