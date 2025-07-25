Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге: не те, что у мостов – история этих конкретных львов и их назначение

Каменные и бронзовые цари зверей охраняют мосты, украшают фасады зданий, фонтаны и парки. Но среди этого многообразия есть особенные львы, о которых не так часто говорят, как, например, о знаменитых обитателях Аничкова моста или Банковского моста.

Скульптуры львов, о которых пойдет речь, расположены непосредственно на Адмиралтейской набережной, прямо напротив величественного здания Адмиралтейства.

Они стоят вдоль парапета набережной, обращенные к Неве.

Их легко узнать — это мощные, лежащие фигуры, выполненные из гранита.

История появления и назначение

Эти гранитные львы появились на набережной в первой половине XIX века, как часть масштабной реконструкции и благоустройства этой территории.

Работы по оформлению Адмиралтейской набережной велись в 1830-х годах под руководством инженера Михаила Кларка.

Целью было создание единого, величественного облика набережной, соответствующего статусу главного здания морского ведомства — Адмиралтейства, и парадному виду, открывающемуся на Неву, Петропавловскую Крепость и Васильевский Остров.

Главное и очень важное отличие этих львов от мостовых — их функциональное назначение.

Это не просто декоративные скульптуры.

Они являются причальными тумбами, то есть служили для швартовки судов. Именно поэтому в их пастях расположены массивные металлические кольца, через которые пропускались канаты.

Внешний вид и символизм

Львы на Адмиралтейской набережной выполнены из серого гранита. Их позы статичны и спокойны — они лежат, внимательно глядя в сторону реки.

В отличие от динамичных, борющихся фигур на Аничковом мосту или сказочных грифонов на Банковском, эти львы воплощают мощь и надежность в состоянии покоя.

Их форма проста и монументальна, что хорошо гармонирует с классической архитектурой Адмиралтейства и всей набережной.

Выбор львов для роли причальных тумб не случаен. Лев традиционно символизирует силу, мощь, власть и покровительство.

Расположение у Адмиралтейства, центра морской силы Российской Империи, придает этим символам дополнительный смысл — мощь государства, его морская слава, охраняющая рубежи.

К тому же, использование классических образов, таких как львы, было очень характерно для архитектуры Петербурга XIX века, который активно вдохновлялся античными образцами.

Не просто украшение, а часть истории

Сегодня эти гранитные львы уже не используются для швартовки больших судов так активно, как раньше, но их историческая функция остается очевидной благодаря сохранившимся кольцам.

Они продолжают стоять на своем посту, являясь молчаливыми свидетелями истории города, развития его флота и изменения облика набережной.

Они — пример того, как в петербургской архитектуре функциональность часто неразрывно связана с эстетикой и символизмом.

Причальные тумбы превратились в скульптуры, которые не только выполняли практическую задачу, но и украшали городское пространство, несли определенный смысл и участвовали в создании неповторимого ансамбля одной из главных набережных Северной столицы.

Это львы-работники, львы-стражи, львы-символы морской мощи, и они заслуживают не меньшего внимания, чем их более знаменитые собратья у петербургских мостов.