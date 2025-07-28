«Уткина дача»: многовековая история и надежда на возрождение на берегу Охты

На живописном мысе у слияния рек Охты и Оккервиль, в глубине современного Красногвардейского района Санкт-Петербурга, стоит усадьба, чья история насчитывает несколько столетий.

История местности, где расположена усадьба, восходит к временам до основания Санкт-Петербурга.

На старых картах упоминаются шведские владения, например, мыза Мернерсхольм в 1700 году, недалеко от крепости Ниеншанц.

После возвращения этих земель России в ходе Северной войны здесь располагалась финская деревня Карвила, давшая название реке Оккервиль — вероятно, от выражения «около Карвилы».

Изначально имение фигурировало как мыза Оккервиль.

В XVIII веке мыза сменила нескольких владельцев из числа высшей российской знати: от архангельского воеводы Степана Петровича Неледенского-Мелецкого до генерал-аншефа Андрея Ивановича Ушакова (главы Тайной канцелярии) и его пасынка — будущего генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина и его потомков.

В те времена это было прибыльное хозяйство с пашнями, фермами и небольшими заводами (полотняным, винокуренным), но без барского жилья.

Свое нынешнее название — «Уткина дача» — усадьба обрела лишь в XX веке.

Во второй половине XIX века она фигурировала как «Дача Уткина» по фамилии Василия Ивановича Уткина, мужа последней частной владелицы имения — Зиновии Петровны Уткиной (урожд. Зеленковой), дочери очень богатого купца, которая после смерти первого мужа-князя вышла замуж за Уткина.

Бездетная Зиновия Петровна завещала усадьбу Императорскому человеколюбивому обществу, передача состоялась после смерти ее мужа в 1872 году.

Архитектурный ансамбль и споры об авторстве

Нынешний усадебный комплекс состоит из двух основных строений: главного усадебного дома и полукруглого служебного флигеля.

Предполагается, что барский дом начал строиться при надворном советнике Гавриле Герасимовиче Донаурове, купившем имение в середине 1780-х годов.

Именно при нем на мызе, вероятно, появились усадебный дом, сад, оранжереи и службы.

Авторство проекта главного дома до сих пор вызывает споры. Существует версия, что к его созданию мог быть причастен Джакомо Кваренги.

Также часто упоминается имя Николая Александровича Львова, известного архитектора, связанного с Тверской губернией, откуда была родом семья Полторацких, владевшая мызой после Донаурова.

Львов входил в тот же круг, что и многие известные деятели эпохи, включая художников, писателей и других архитекторов.

Однако исследователи отмечают, что угловая ротонда «Уткиной дачи» с плотной расстановкой колонн не совсем характерна ни для проектов Львова, ни для Кваренги.

Есть и версия о возможном участии Ивана Егоровича Старова.

Точное имя зодчего, подарившего усадьбе ее изящные черты, остается загадкой.

Полукруглый служебный корпус изначально объединял различные хозяйственные помещения: оранжереи, каретный сарай, кухни и другие службы, необходимые для комфортной жизни в усадьбе.

«Певец и бой-баба»: эпоха Полторацких

Наиболее яркой страницей в истории усадьбы, до периода ее упадка, стало владение семьей Полторацких, начавшееся в 1791 году. Марк Федорович Полторацкий — глава Придворной певческой капеллы, обладавший прекрасным баритоном и дослужившийся до чина статского советника.

Его жена, Агафоклея Александровна Полторацкая (урожд. Шишкова), вошла в историю как выдающаяся предпринимательница с «железным характером», которая значительно приумножила семейное состояние, владея многочисленными имениями и заводами, в том числе «держа на откупе почти всю Тверскую губернию».

Она родила 22 ребенка, из которых 11 дожили до взрослого возраста. Именно Агафоклея Александровна, по некоторым свидетельствам, была реальной хозяйкой и управляющей семейными делами, в том числе мызой Оккервиль, которой долгие годы управляла ее дочь, тоже Агафоклея.

Семья Полторацких была тесно связана со многими известными деятелями искусства и культуры своего времени.

Темное прошлое и долгий путь к возрождению

После эпохи частных владельцев усадьба вступила в полосу перемен и упадка.

После передачи Императорскому человеколюбивому обществу здесь в 1873 году открылась Охтинская Мариинская богадельня для неизлечимо больных и увечных.

В начале XX века часть помещений занимало отделение психиатрической больницы.

В советские годы главный усадебный дом был переоборудован под коммунальные квартиры (с 1936 года), а в служебном флигеле размещались детский сад и другие учреждения.

В 1990-е годы здесь находилось производство, связанное с кинофикацией.

Постепенно уникальный памятник приходил в аварийное состояние. К 2010 году главный дом был признан непригодным для жилья, жильцов расселили.

Заброшенная усадьба стала объектом вандализма, страдала от пожаров и едва не была выставлена на торги.

Надежда на будущее: реставрация и музей

В 2012 году «Уткина дача» была передана Государственному музею городской скульптуры, что дало надежду на ее спасение.

Долгое время средства на реставрацию выделялись недостаточно, но в последние годы ситуация изменилась.

Согласно последним заявлениям властей, ремонтно-реставрационные работы идут полным ходом.

В служебном корпусе, который еще недавно выглядел весьма плачевно, к концу 2022 года было выполнено более 70% работ.

В главном усадебном доме с 2018 года проведен ремонт кровли, усилен фундамент, укреплены перекрытия и кирпичные своды. Смольный обещает завершить основные работы к 2024 году.

После завершения реставрации в стенах «Уткиной дачи» планируется разместить музейные экспозиции, посвященные истории самой усадьбы и петербургским монументам.

Прилегающая территория будет благоустроена и превратится в зону отдыха для жителей района.

«Уткина дача», расположенная на мысе при впадении реки Оккервиль в Охту, — это не просто старинный дом.

Это живой свидетель петербургской истории, архитектурный памятник, чья судьба отразила перипетии страны.

Ее возрождение — это важный шаг к сохранению уникального наследия города и возвращению ему одного из его забытых, но прекрасных уголков.