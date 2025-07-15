Замок, которого нет: легенда о самом знаменитом туалете Петербурга

Среди парадных дворцов и строгих линий проспектов Петербурга иногда попадаются здания, которые мгновенно удивляют своей необычностью. А что если самое легендарное из таких зданий – это... общественный туалет, выглядевший как настоящий замок?

В истории Петербурга, насыщенной грандиозными постройками и удивительными архитектурными решениями, есть место и для самых прозаичных объектов, которые, однако, порой обретают легендарный статус.

Таким местом стал общественный туалет на Кронверкском проспекте, овеянный множеством слухов и преданий, благодаря своему совершенно невероятному облику.

Вилла с выкрутасами: невероятный облик обычного здания

Забудьте о стандартных общественных туалетах. Этот был иным. Как описывал его писатель Михаил Кураев в своей повести «Ночной дозор», это был «гальюн знаменитый, овеянный легендой».

Его вид поражал воображение: «Построен он был в виде виллы, с выкрутасами, с башенкой, со шпилями, кладочка узорчатая, черт знает что! Замок из немецкой сказки».

Другими словами, перед прохожими представало здание, больше напоминающее сказочный терем или даже маленькую крепость, чем место гигиенического назначения.

Этот удивительный «замок» располагался на Кронверкском проспекте, прямо напротив того места, где сейчас находится вход в станцию метро «Горьковская».

Его вычурный облик вызывал удивление и порождал легенды, одна из которых гласила, что это точная копия загородной виллы некой баронессы, и что, пользуясь услугами этого заведения, простые люди словно получали доступ к роскоши, ранее для них недоступной.

Ходил даже слух, что этот знаменитый туалет в свое время посещал сам вождь мировой революции.

Больше, чем туалет: двойное назначение и инженерная мысль

Но необычный облик был не единственной особенностью этого здания. Оно имело двойное назначение, демонстрируя практичность ленинградских проектировщиков.

Помимо основной функции, оно служило павильоном трамвайной остановки.

Под навесом здания пассажиры, ожидающие трамвай, могли укрыться от знаменитых петербургских дождей.

Это функциональное решение, объединяющее две важные городские нужды, было настолько удачным, что, как отмечается, впоследствии повторялось в проектах 1930-х годов.

Загадка исчезнувшего замка: поиск утраченного образа

Несмотря на свою легендарность и заметность, само здание просуществовало не так долго. Оно было снесено в 1960-е годы, исчезнув с карты города, но оставшись в памяти и преданиях.

И долгое время найти его четкое изображение было почти невозможно.

Существовала лишь одна неважная, размытая фотография, на которой маленький «замок» едва просматривался вдалеке за деревьями.

Его визуальный след, казалось, почти стерся.

История туалета-замка на Кронверкском проспекте — это удивительный пример того, как даже самое прозаичное здание может обрести легендарный статус, стать частью городского фольклора и загадкой для исследователей.

А найденная фотография, ошибочно подписанная как вокзал, добавляет забавный штрих к этой истории, показывая, насколько выразительным и необычным был этот утраченный кусочек петербургской архитектурной причуды.