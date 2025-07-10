Затерянный во времени: где в Петербурге спрятан кусочек Древней Руси?

В пригороде Северной столицы скрывается удивительный архитектурный ансамбль, переносящий вас на несколько столетий назад, хотя он и молод по историческим меркам.

Петербург — город многоликий, и его пригороды хранят не меньше тайн и красоты, чем центр.

В Пушкине (бывшем Царском Селе), неподалеку от знаменитых дворцов, притаился уникальный комплекс, который словно сошел со страниц древних летописей.

Федоровский городок — это путешествие в русскую старину, застывшее эхо XVII века, построенное, однако, уже в начале XX столетия.

Из огня и камня: рождение русской сказки

Идея создать этот комплекс в неорусском стиле возникла при строительстве рядом расположенного Федоровского собора.

Замысел был грандиозным: возвести целый городок, который станет не только жильем для церковного причта, но и символом архитектурного единства всех русских городов.

Строительство началось в 1913 году и завершилось к 1918-му, подарив Пушкину сказочные терема с узорчатыми фасадами, будто выросшие из земли, но при этом наполненные духом старинной русской архитектуры.

Через бури истории: лазарет, сокровища и руины

Молодой городок быстро оказался в вихре исторических событий. Уже в годы Первой мировой войны его стены приняли раненых — сначала солдат, а затем и офицеров в лазаретах, над которыми шефствовали великие княжны Мария и Анастасия Николаевны.

После революций 1917 года, когда мир перевернулся, Федоровский городок превратился в хранилище бесценных сокровищ — коллекций церковной утвари, икон и предметов русской старины из «Общества возрождения художественной Руси».

Затем комплекс перешел во владение Петроградского агрономического института.

Самые страшные испытания ждали городок в годы Великой Отечественной войны: находясь у переднего края немецкой обороны, он был сильно разрушен. Ценности удалось эвакуировать, но сами постройки получили тяжелые шрамы.

Возрождение из пепла: новая жизнь старинных стен

После войны городок стоял в руинах, ожидая своего часа. Серьезная реставрация началась лишь в 1976 году, а сегодня, спустя десятилетия, этот памятник федерального значения (его статус закреплен с 2002 года) постепенно обретает свой прежний облик.

Комплекс передан Русской Православной Церкви в бессрочное пользование, и его стены вновь наполняются жизнью и старинными ремеслами. Здесь работают иконописные мастерские, возрождаются забытые традиции, а воздух словно пропитан историей и творчеством.

Добраться до Федоровского городка из Петербурга несложно: можно сесть на электричку с Балтийского вокзала до станции «Царское село — г. Пушкин», а затем доехать на автобусе или маршрутке до остановки «Египетские ворота».

Оттуда всего 400 метров пешком, и вы окажетесь у входа в эту русскую сказку, которая пережила века и сегодня вновь распахивает свои ворота.