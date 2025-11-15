Городовой / Город / У 17-летней — почти миллион: мошенники обвели юную девушку вокруг пальца
У 17-летней — почти миллион: мошенники обвели юную девушку вокруг пальца

Опубликовано: 15 ноября 2025 16:31
Городовой ру

Мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением.

В северной столице арестован подозреваемый по делу о незаконном завладении имуществом у девушки, не достигшей совершеннолетия. По информации городского управления полиции, 9 ноября в органы обратилась жительница одного из домов на улице Парадной. Женщина сообщила, что с 29 по 30 октября неизвестные неоднократно звонили ее 17-летней дочери.

Злоумышленники убеждали пострадавшую, будто ее родители могут оказаться под следствием, и якобы для предотвращения этого требовали передачи ценных вещей. 30 октября, ближе к полудню, потерпевшая передала возле дома пятеро наручных часов предполагаемому курьеру. Суммарная стоимость имущества составила примерно миллион рублей.

Следственные органы возбудили дело по статье о мошенничестве. 14 ноября у одного из домов на улице Чехова правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении данного правонарушения. Им оказался 49-летний выходец из Азербайджана.

Автор:
Юлия Аликова
