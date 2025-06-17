Мама заставила убраться: петербургский зумер госпитализирован после уборки комнаты

20-летнего парня заставила убраться мама — родительница возмущалась, что за годы в комнате все поросло мхом.

Первый этап уборки прошел успешно, юноша собрал раскиданные трусы и носки, выбросил упаковки из-под чипсов и заправил кровать. Но дальнейшая уборка закончилась неожиданными последствиями.

Пылесос-убийца: Отравление пылью и потеря сознания

А вот борьба с пылью не удалась — парень решил прочистить пылесос, надышался содержимым мешка и чуть не потерял сознание. Увидев кровь изо рта и носа сына, мама вызвала скорую.

Как пишет «Комсомольская правда», в больнице констатировали: пылесос-убийца сильно повредил слизистые. Сейчас пациенту назначено лечение сроком не менее двух недель — врачи предупреждают о высоком риске развития пневмонии.

Опасности домашней пыли: Что нужно знать?

Состав пыли: Пыль состоит из множества частиц, включая отмершие клетки кожи, волосы, шерсть домашних животных, пылевых клещей, бактерии, споры плесени, частицы строительных материалов, текстильные волокна и другие загрязнения.

Аллергены: Пыль содержит множество аллергенов, которые могут вызывать аллергические реакции, такие как насморк, кашель, зуд, кожные высыпания и даже приступы астмы.

Раздражение дыхательных путей: Вдыхание большого количества пыли может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая кашель, затруднение дыхания и другие проблемы.

Инфекции: Пыль может содержать бактерии и вирусы, которые могут вызывать инфекционные заболевания.

Токсичные вещества: Пыль может содержать токсичные вещества, такие как свинец, асбест и другие опасные химические соединения.

Этот случай — серьезное напоминание о том, что уборка может быть опасной, если не соблюдать меры предосторожности.