Городовой / Город / Мама заставила убраться: петербургский зумер госпитализирован после уборки комнаты
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Мама заставила убраться: петербургский зумер госпитализирован после уборки комнаты

Опубликовано: 17 июня 2025 19:01
Уборка довела зумера до больницы
Мама заставила убраться: петербургский зумер госпитализирован после уборки комнаты
Городовой ру

Какие опасности скрываются в обычной пыли?

20-летнего парня заставила убраться мама — родительница возмущалась, что за годы в комнате все поросло мхом.

Первый этап уборки прошел успешно, юноша собрал раскиданные трусы и носки, выбросил упаковки из-под чипсов и заправил кровать. Но дальнейшая уборка закончилась неожиданными последствиями.

Пылесос-убийца: Отравление пылью и потеря сознания

А вот борьба с пылью не удалась — парень решил прочистить пылесос, надышался содержимым мешка и чуть не потерял сознание. Увидев кровь изо рта и носа сына, мама вызвала скорую.

Как пишет «Комсомольская правда», в больнице констатировали: пылесос-убийца сильно повредил слизистые. Сейчас пациенту назначено лечение сроком не менее двух недель — врачи предупреждают о высоком риске развития пневмонии.

Опасности домашней пыли: Что нужно знать?

  • Состав пыли: Пыль состоит из множества частиц, включая отмершие клетки кожи, волосы, шерсть домашних животных, пылевых клещей, бактерии, споры плесени, частицы строительных материалов, текстильные волокна и другие загрязнения.
  • Аллергены: Пыль содержит множество аллергенов, которые могут вызывать аллергические реакции, такие как насморк, кашель, зуд, кожные высыпания и даже приступы астмы.
  • Раздражение дыхательных путей: Вдыхание большого количества пыли может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая кашель, затруднение дыхания и другие проблемы.
  • Инфекции: Пыль может содержать бактерии и вирусы, которые могут вызывать инфекционные заболевания.
  • Токсичные вещества: Пыль может содержать токсичные вещества, такие как свинец, асбест и другие опасные химические соединения.

Этот случай — серьезное напоминание о том, что уборка может быть опасной, если не соблюдать меры предосторожности.

Новости по теме
«Могут воспалиться и вплоть до пневмонии»: что грозит здоровью петербуржца, надышавшегося пылью при чистке пылесоса «Могут воспалиться и вплоть до пневмонии»: что грозит здоровью петербуржца, надышавшегося пылью при чистке пылесоса 18 июня 2025 18:31
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом 9 июня 2025 10:46
«В июне начнется «летняя метель»: на что у петербуржцев будет аллергия «В июне начнется «летняя метель»: на что у петербуржцев будет аллергия 7 июня 2025 15:02
Мамы в декрете, пенсионеры и выпускники: какие условия нужно соблюсти, чтобы обучиться на права бесплатно Мамы в декрете, пенсионеры и выпускники: какие условия нужно соблюсти, чтобы обучиться на права бесплатно 6 июня 2025 08:32
«Пылесос Хуан и посудомойка Натаха»: как петербуржцы общаются со своими помощниками по дому «Пылесос Хуан и посудомойка Натаха»: как петербуржцы общаются со своими помощниками по дому 3 июня 2025 19:32
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще