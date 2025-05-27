ИИ будет ставить двойки: в Петербурге «домашку» школьников доверят нейросети

В петербургских школах начинается эксперимент, который может коренным образом изменить жизнь учителей по всей стране. Искусственный интеллект возьмет на себя рутинную работу по проверке Всероссийских проверочных работ (ВПР), освободив педагогов для более важной деятельности — непосредственной работы с детьми.

Пилотный проект, реализуемый Комитетом по информатизации и связи совместно с Университетом ИТМО и Комитетом по образованию, обещает ускорить процесс обработки результатов ВПР в 20 раз.

ВПР: рутинная каторга для учителей

Традиционно сбор результатов проверочных работ, выполненных на бумажном носителе, — это трудоемкий и времязатратный процесс. Представитель школы заполняет электронную форму, занося в нее индивидуальный код, номер варианта работы и баллы каждого ученика, размещенные на титульном листе.

Готовую форму необходимо загрузить в государственную информационную систему «Федеральная информационная система оценки качества образования». В школах, где в среднем в одной параллели 2-3 класса, педагогам приходится вручную обрабатывать более 1300 проверочных работ — это отнимает у учителей недели драгоценного времени, которое они могли бы посвятить ученикам.

Робот и нейросеть: технологический тандем на службе образования

Цель нового проекта — не просто автоматизировать рутину, а освободить учителя от рутинного ручного труда и вернуть ему главное — время для непосредственной работы с детьми. В основе решения — программный робот, разработанный специалистами Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (СПб ИАЦ), и нейросеть, созданная студентами-сотрудниками лаборатории интеллектуальных сервисов и приложений «LISA» Университета ИТМО.

Робот автоматически считывает данные с титульных листов ВПР, передает их в нейросеть, а та — распознает, анализирует, рассчитывает сумму баллов по каждой проверочной работе и «возвращает» результаты в необходимом для загрузки формате. Задача учителя в этом процессе — только отсканировать титульные листы проверочных работ, запустить робота, а потом загрузить готовый итоговый массив данных в федеральную информационную систему оценки качества образования.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, это значительно упрощает и ускоряет процесс, позволяя учителям сосредоточиться на более творческих и важных аспектах своей работы.

Эксперимент в действии: школы Петербурга тестируют ИИ

Эксперимент уже запущен в трех школах Санкт-Петербурга: школах №187 и №191 Красногвардейского района и Лицее №280 имени Лермонтова. Только в одном из этих учреждений ежегодно обрабатывается свыше 1300 ВПР.

Теперь весь этот процесс можно реализовать не за недели, а за часы. Это первая в России технология подобного масштаба, основанная на применении ИИ в образовательной рутине. По словам экспертов лаборатории интеллектуальных сервисов и приложений «LISA» Университета ИТМО, использование сервиса сократит время работы с документами в 20 и более раз.

Искусственный интеллект — союзник, а не конкурент учителя

«Мы создаем решения, которые не просто заменяют ручной труд, а поддерживают человека в его профессиональной миссии. Искусственный интеллект в школах — это не про контроль, а про помощь, про умную помощь в умном городе, про уважение ко времени учителя. Цифровые технологии освобождают силы педагога для главного — общения, обучения, развития», — подчеркнула председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Юлия Смирнова.

Важно понимать, что искусственный интеллект не стремится заменить учителей, а, наоборот, призван помочь им, освободить от рутинной работы и дать возможность сосредоточиться на более важных и творческих задачах.

Будущее образования: масштабирование успеха

Пилотный проект уже доказал свою эффективность, и в случае положительных результатов, технологии готовы к масштабированию в другие школы Петербурга и регионы. Это может стать настоящим прорывом в системе образования, позволив учителям больше времени уделять ученикам, разрабатывать новые методики обучения и повышать качество образования в целом.